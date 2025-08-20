A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son rakibi İsviçre oldu.
Katar'ın ev sahipliğinde 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nın Avrupa ön elemeleri sona erdi.
Grubunda ikinci sırayı alan İsviçre, Avrupa elemeleri C Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek ile eşleşti.
Milliler, elemelerdeki ilk tur maçlarını, 27 Kasım 2025 ile 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynayacak.
FIBA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Danimarka, Gürcistan, Ukrayna, İspanya
B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, Romanya
C Grubu: Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek, İsviçre
D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya
E Grubu: Hırvatistan, Almanya, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi
F Grubu: Letonya, Polonya, Avusturya, Hollanda
G Grubu: Macaristan, Fransa, Belçika, Finlandiya
Son Dakika › Spor › A Milli Takım, FIBA Elemelerinde İsviçre ile eşleşti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?