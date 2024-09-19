A Milli Takım FIFA Sıralamasında 26. Sırada

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralaması belli oldu
Efe ALDEMİR/ İSTANBUL,
A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 26'ıncı sırada olan koltuğunu korudu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.
Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.
İlk 10'daki ülkeler şöyle:
1 Arjantin 1889,02
2 Fransa 1851,92
3 İspanya 1836,42
4 İngiltere 1817,28
5 Brezilya 1772,02
6 Belçika 1768,14
7 Hollanda 1759,95
8 Portekiz 1752,14
9 Kolombiya 1738,72
10 İtalya 1726,31
FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.
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