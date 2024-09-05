A Milli Takım, Galler ile Zorlu Maça Çıkıyor

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Premier Lig'de oynayan birçok oyuncuyu kadrosunda barındıran Galler'in zorlu bir rakip olduğunu söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile katıldı.

"EURO 2024 gibi bir turnuva geçirdiğimiz için gururluyuz." sözleriyle basın toplantısına başlayan Montella, şöyle konuştu:

"Turnuvadaki son maçımızda daha farklı bir skorla yolumuzda ilerleyebilirdik ama maalesef hayalimizi durdurmak zorunda kaldık. Tüm futbolcularıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sevgi yağmuruna tutuldum, hatta İtalya'da da bunu hissettim. Tanıdıklarımı geçtim, tanımadığım insanlar da kendi ülkeleri elendikten sonra bizi desteklemeye başladılar. Onlar da maçlarımızı takip etti, artık bu geçmişte kaldı, şimdi yeni futbolcularımızın dahil olduğu yeni bir maceraya başlıyoruz. 22 senelik bir Dünya Kupası hasreti var. Uluslar Ligi, Dünya Kupası'na gitme yolunda da bizim için çok önemli. Eylül ayı kritik bir aydır futbolcular için fiziksel kondisyonları tam anlamıyla oturmamış olabilir. Maç ritmini yakalamak sadece antrenmanla olmuyor, maç oynamanız gerekiyor. Oyuncular biraz yorgun olabilir."

İtalyan teknik adam, "Galler teknik direktör değişikliğine gitti. Craig Bellamy takımın başına geçti. Geçtiğimiz yıl da iki kez karşılaştığımız Galler'in futbolunda nasıl bir fark bekliyorsunuz?" sorusunu, "Premier Lig'in tempo ve oyun olarak ne kadar zor bir lig olduğunu biliyoruz. Galler'in kadrosuna baktığımızda futbolcuların birçoğu Premier Lig'de oynuyor, yeni, genç bir hocaları var, taktiksel olarak bir şey söyleyemeyiz. Çünkü Bellamy ile bir hazırlık maçı bile yapmadılar. Böyle bir maça hazırlanmak zor gibi gözükse de en iyi şekilde hazırlandık. Elimizde yeni bir veri yok. Bizim kontrol ettiğimiz şöyle bir detay var. Kendisi Burnley'de asistan hocaydı, oynattıkları futbola baktık ama bu da o şekilde oynayacakları anlamına gelmiyor. Bu tarz maçları bazen kestiremiyorsunuz en iyi şekilde hazırlandık ve yarın için saatleri sayıyoruz. Buranın zor bir stat olduğunu, geçen maçta da zorlandığımızı, hatta o maçta bizden bir tık daha iyi oynadıklarını gördük. Hazırlanması da zor bir maç. Sahaya konsantre olmak ve kendimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Avrupa Şampiyonası'nda birçok farklı duyguyu yaşadıklarını aktaran Vincenzo Montella, oyun anlayışı hakkında gelen bir soru üzerine şöyle konuştu:

"Altını çizmediğimiz bir nokta var, son maçımızda iki net hakem hatası vardı, o hatalardan biri Simon'un Mert'e faulü ve bu kırmızıydı. İkinci golleri öncesinde de Mert'e net bir faul vardı. O hatalar olmasaydı maçı kazanabilirdik. Bu yolculukta geldiğim günden bu yana FIFA sıralamasında 16 basamak yükseldik. 2017'den beri en iyi yükseliş buydu. Futbolda geçmiş yok, şimdiki zamanı ve geleceğe odaklanıyoruz. Taktiksel anlayışıma gelmek gerekirse genel olarak oyun prensiplerinin üzerinde durmayı seven bir hocayım. Kadromdaki futbolcuların en iyisini seçip en iyisini yapmak hedefiyle çalışmalarımı yürütüyorum. 4-6-0, 6-4-0 olsun böyle görelim. Gelecekte aramıza katılacak futbolcuları da değerlendirmek gerekiyor. 2026 Dünya Kupası hedefimiz var, ona iyi hazırlanıp fırsatlar doğarsa yeni oyuncuları da değerlendirmeye hazırız. Spesefik olmak gerekiyorsa 5 defans yapan, 5 atak yapan hatta 4 defans yapan, 6 hücum yapan gibi. Şunu da kullanabiliriz modern futbolda defans yapacağınız zaman herkes defans yapsın, herkes de atak yapsın 10'a 0, 0'a 10 diyebiliriz."

İtalyan teknik adam, Milli takımın başarısını istikrarlı hale getirmek için neler yapılmalı?" sorusunu, "Ligimizde çok fazla duraksayan bir futbolumuz var. Çok fazla tempoyu yakalayamadığımız bir ligimiz var, bunu geliştirmeliyiz. Bazı takımlarımız Avrupa'da oynuyor umarım onlar en son noktaya gelebilirler, onların bizi temsil etmesi mutluluk verici. Devam etmeleri futbolcuları en iyi değerlendirme fırsatı verecektir. Korkan biri değilim, gençleri takıma hemen monte edip oynatabilen bir hocayım. Geleceğe bu şekilde emin adımlarla ilerleyebiliriz. Hollanda maçında rakip futbolcuların istatistiklerine baktığınızda birçoğu Şampiyonlar Ligi'nde yıllardan bu yana oynayan oyuncular. Biz de bunu oyuncularımıza adapte etmek istiyoruz. Bu nedenle takımlarımızın Avrupa'da devam etmeleri çok önemli." şeklinde yanıtladı.

Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı hakkında gelen bir soruya, "Hakan Çalhanoğlu'nun bazı problemleri vardı ama bugün takımla çalıştı. Kararsızım, ilk yarıda mı yoksa ikinci yarıda mı kullanmamız gerekiyor? Bir değerlendirmeye ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Çağlar Söyüncü: "Dünya Kupası'na gidip iyi bir derece yapmak en büyük hedefimiz"

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemediğini ve yeniden milli takıma döndüğü için mutlu olduğunu söyleyerek, "Burada olduğum için çok mutluyum, böyle bir takımla birlikte olduğum için çok mutluyum, şampiyonada tüm ülkemizi gururlandırdılar. İzlerken tüylerimiz diken diken oluyordu, takım arkadaşlarımız ve hocamıza teşekkür ediyorum. Yeni hedeflerimiz var A Ligi'ne yükselmek istiyoruz, yarın sınav başlıyor. Bunun için en önemli adım yarın galibiyetle başlamak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık, yarın maç saatini bekliyoruz, yeni hedefler doğrultusunda yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunun altını çizen Çağlar, "Son turnuvada taraftarımızın bizi ne kadar coşkulu desteklediğini gördük. Uzun bir süre oldu, Dünya Kupası'na gidemiyoruz. İnşallah bu jenerasyonla birlikte Dünya Kupası'na gidip iyi bir derece yapmak en büyük hedefimiz. Dünya Kupası'nda oynamak her futbolcu için bir ayrıcalık. Şampiyona çok güzeldi artık yeni hedeflerimiz var Dünya Kupası için elimizden geleni yapacağız, her şeyimizi vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, Hakan Çalhanoğlu'nun Altın Top (Ballon d'Or), Arda Güler'in de 21 Yaş Altı En İyi Genç Futbolcu (Kopa Trophy) ödülüne aday gösterildiğinin hatırlatılması üzerine, "Herkes gibi biz de çok mutlu olduk. Hakan uzun yıllardır ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Uzun bir süre sonra bir Türk futbolcunun Ballon d'Or'a aday gösterilmesi çok değerli. Ha ben ha Hakan öyle bir duygu yaşadık. Onun için çok mutluyuz. Arda Güler de futbol kariyerine yeni başlamış olmasına rağmen büyük işlere imza attı. İnşallah sakatlık uğramadan futbol hayatında en iyi yerlerde oynar ve ülkemizi gururlandırmaya devam eder. Ülkemizde potansiyelli birçok oyuncu var." değerlendirmesinde bulundu.