A Milli Takım Galler Maçı İçin Kayseri'ye Hareket Etti - Son Dakika
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A Milli Takım Galler Maçı İçin Kayseri'ye Hareket Etti

A Milli Takım Galler Maçı İçin Kayseri\'ye Hareket Etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Galler ile oynayacağı maça hazırlık için Kayseri'ye gitti. Teknik Direktör Montella ve futbolcu Yunus Akgün, basın toplantısı düzenleyecek.

15.11.2024 16:12  Güncelleme: 16:26
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın oynayacağı Galler maçı için Kayseri'ye hareket etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın saat 20.00'da Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Kayseri'ye gitti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Yunus Akgün, bugün saat 18.00'de karşılaşmanın oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısı öncesinde müsabakanın oynanacağı stadyumda yürüyüş yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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