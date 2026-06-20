A Milli Takım Gruptan Çıktı! - Son Dakika
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A Milli Takım Gruptan Çıktı!

20.06.2026 08:44
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Türkiye, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'ndan elendi. Son maç ABD ile.

SAN 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Kupadaki ilk maçında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye gruptan çıkma şansı kalmadı.

İlk yarısı da Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelenin tek golü 2. dakikada Galarza'dan geldi.

Paraguay 45+3. dakikada Almiron'un gördüğü kırmızı kartla ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.

İlk maçında ABD'ye 4-1 mağlup olan Paraguay, bu galibiyetle puanını 3'e yükseltti.

Türkiye gruptaki son maçını ABD ile 26 Haziran'da TSİ 05.00'te oynayacak.

Paraguay 10 kişi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB), Dünya Kupası'nda uygulamaya başladığı kurallar çerçevesinde Paraguay 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 45+3. dakikasında Almiron ağzını kapatarak Mert Müldür ile konuşunca, VAR'dan gelen uyarı sonucunda hakem Barton saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve Almiron'a kırmızı kartı gösterdi.

Bu kural nedeniyle Dünya Kupası'nda ilk kez bir oyuncu kırmızı kart gördü.

Yeni kurallar devrede

A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın 14. dakikasında Paraguay kalecisi Gill'in kale vuruşunda vakit geçirmesi sonrasında korner kazandı.

Dünya Kupası'nda yeni uygulanmaya başlayan kurallar doğrultusunda kaleci Gill vakit geçirince, El Salvadorlu hakem Ivan Barton Türkiye'ye korner kararı verdi.

Montella sarı kart gördü

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella 63. dakikada sarı kart gördü.

Paraguaylı bir oyuncu yerde kalınca hakem tedavisi için oyunu durdurdu. Hakemin oyunu durdurmasına itiraz eden Montella, sarı kart gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Gruptan Çıktı! - Son Dakika

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