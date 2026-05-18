A Milli Takım\'ın 35 Kişilik Kadrosu Açıklanmıştır

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 35 kişilik geniş kadrosu duyuruldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı

2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak. 29 Mayıs Cuma günü bu tesiste kampa girecek ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya müsabakasının ertesi günü de Venezuela maçı için ABD'ye gidecek.