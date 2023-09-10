A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı mı geçiyor? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sessizliğini bozdu - Son Dakika

A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı mı geçiyor? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sessizliğini bozdu

Son Güncelleme: 10.09.2023 13:48

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı'nın getirileceği iddialarını yalanladı. Büyükekşi yaptığı açıklamada, ''Abdullah Avcı günler öncesinden planlanmış bir MHK konferansı için Riva'ya geldi. Konunun Milli Takım'la en ufak bir alakası yok. Kaldı ki şu an ne bir hoca arayışımız var ne de öyle bir görüşmemiz.'' dedi.

Stefan Kuntz ile yolların ayrılarak Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanacağı iddiaları sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamada bulundu. Ekşi iddiaları net bir dille yalanladı.

"HOCA ARAYIŞIMIZ YOK"

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Abdullah Avcı günler öncesinden planlanmış bir MHK konferansı için Riva'ya geldi. Konunun Milli Takım'la en ufak bir alakası yok. Kaldı ki şu an ne bir hoca arayışımız var ne de öyle bir görüşmemiz." ifadelerini kullandı.

4 KEZ KAYBETTİ

19 Eylül 2021'de A Milli Takım'ın başına geçen Kuntz, ay-yıldızlılar ile 19 maça çıktı. Türkiye bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Mehmet Büyükekşi, Abdullah Avcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı mı geçiyor? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı mı geçiyor? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sessizliğini bozdu - Son Dakika
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