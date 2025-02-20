A Milli Takım'ın Biletleri Satışta - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım'ın Biletleri Satışta

Türkiye, Macaristan ile oynayacağı maçın öncelikli biletlerini Kırmızı Üye taraftarlara sattı.

20.02.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 23 Mart Pazar günü Macaristan ile Budapeşte'de oynayacağı müsabakanın öncelikli biletleri satışa çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından, sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Genel bilet satışları ise yarın saat 13.00'te başlayacak.

Futbolseverler, Macaristan-Türkiye maçının biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alabilecek.

Karşılaşmanın misafir tribün bilet fiyatları, 1750 ve 2000 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Etkinlikler, Macaristan, 3-sayfa, 23 Mart, Türkiye, Futbol, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Biletleri Satışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
12:47 Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
12:10 Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu Nur Viral utancından yüzünü kapattı Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
12:09 Dikkat sizin de cebiniz yanabilir İzmariti yere atıp ceza yedi Dikkat sizin de cebiniz yanabilir! İzmariti yere atıp ceza yedi
11:59 ABD’de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona’da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti ABD'de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona'da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
11:59 Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay
11:56 e-Devlet’ten yeni hizmet Resmi Gazete’de yayımlandı e-Devlet'ten yeni hizmet! Resmi Gazete'de yayımlandı
11:54 Mehmet Ali Erbil’in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:48:19. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım'ın Biletleri Satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.