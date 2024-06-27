A Milli Takım\'ın Çekya maçı Mudurnu\'da coşkuyla izlendi

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A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynadığı maçı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde binlerce kişi kurulan dev ekranda izlendi. Taraftarlar, goller ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı maçı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüzlerce kişi kurulan dev ekranda izlendi. İlçe meydanında kurulan ekran önünde toplayan futbolseverler, milli takımın iki golü ile büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sevinç yerini kutlamalara bıraktı. - BOLU