Stefan Kuntz'dan şaşırtan kadro değişikliği! A Milli Takım'da 4 yıldız futbolcuya forma verilmedi - Son Dakika
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Stefan Kuntz'dan şaşırtan kadro değişikliği! A Milli Takım'da 4 yıldız futbolcuya forma verilmedi

23.09.2022 11:48
Stefan Kuntz'dan şaşırtan kadro değişikliği! A Milli Takım'da 4 yıldız futbolcuya forma verilmedi

A Milli Takım'ın Faroe Adaları ile yapacağı maç öncesi teknik direktör Stefan Kuntz, aday kadroda 4 değişiklik yaptı. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder çeşitli nedenlerden ötürü kadrodan çıkarılırken bu futbolcuların yerlerine Valencia'dan Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde top koşturan Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok dahil edildi.

Lüksemburg ile berabere kalarak Uluslar B Ligi'ne yükselen A Milli Takım, grubun son maçında Faroe Adaları ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekipte bu mücadelede öncesi kadroda değişikliğe gidildi.

SAKAT VE CEZALI İSİMLER KADRODAN ÇIKARILDI

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda dün akşam oynanan Lüksemburg maçının ardından değişiklikler yapıldı. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

4 FUTBOLCU ADAY KADROYA ÇAĞRILDI

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi. Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Millî Takım kampına katılacak." ifadeleri kullanıldı.

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A Milli Futbol Takımı, Çağlar Söyüncü, merih demiral, Cengiz Ünder, Stefan Kuntz, Orkun Kökçü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz'dan şaşırtan kadro değişikliği! A Milli Takım'da 4 yıldız futbolcuya forma verilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stefan Kuntz'dan şaşırtan kadro değişikliği! A Milli Takım'da 4 yıldız futbolcuya forma verilmedi - Son Dakika
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