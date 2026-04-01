Kütahya'da milli maç coşkusu dev ekrana taşındı

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı karşılaşma, Kütahya'da belediye binası önüne kurulan dev ekrandan vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Milliler'in 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması, şehrin merkezinde adeta bayram havası estirdi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası play-off finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti. Kütahya'da belediye binası önüne kurulan dev ekrandan vatandaşlar müsabakayı heyecanla takip etti. Karşılaşmayı izlemeye gelenler arasında Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de yer aldı. Maç boyunca heyecanlı anlar yaşayan Kütahyalılar, ay-yıldızlıların attığı golle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Mücadelenin 1-0'lık galibiyetle sona ermesinin ardından 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanılmasıyla coşku katlanarak arttı. Maçı birlikte izleyen vatandaşlar birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.

Karşılaşmanın ardından şehirde araç konvoyları oluşturuldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlar, korna çalarak şehir turu attı. Kütahya'da milli galibiyet, uzun süre devam eden kutlamalarla taçlandı. - KÜTAHYA