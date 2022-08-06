Süper Lig, İstanbulspor- Trabzonspor maçıyla sezonu açarken A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un izlemek için tercih ettiği maç büyük tepki çekti.
Stefan Kuntz, Bundesliga'nın açılış haftasında oynanan Eintracht Frankfurt- Bayern Münih maçı için Almanya'daydı. A Milli Takım'ın hocası Kuntz'un aynı gün Süper Lig'in açılış maçında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasını tercih etmemesi eleştirildi. Sosyal medyada deneyimli hocaya tepki yağarken, yaptığının yanlış olduğu vurgulandı.
Son Dakika › Spor › Bu kare Türk futbolseverleri çileden çıkarttı! Milli Takım'ın hocası Kuntz'a tepki yağıyor - Son Dakika