Bu kare Türk futbolseverleri çileden çıkarttı! Milli Takım'ın hocası Kuntz'a tepki yağıyor - Son Dakika
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Bu kare Türk futbolseverleri çileden çıkarttı! Milli Takım'ın hocası Kuntz'a tepki yağıyor

06.08.2022 00:22
Bu kare Türk futbolseverleri çileden çıkarttı! Milli Takım'ın hocası Kuntz'a tepki yağıyor

A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Bundesliga'nın açılış haftasında oynanan Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçına gitti ve burada karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu. Aynı gün Süper Lig'in açılış maçı olan İstanbulspor-Trabzonspor yerine Kuntz'un Almanya'yı tercih etmesi sosyal medyada Türk futbolseverleri adeta çileden çıkardı. Alman teknik direktöre tepki yağdı.

Süper Lig, İstanbulspor- Trabzonspor maçıyla sezonu açarken A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un izlemek için tercih ettiği maç büyük tepki çekti.

KUNTZ, ALMANYA'YI TERCİH ETTİ

Stefan Kuntz, Bundesliga'nın açılış haftasında oynanan Eintracht Frankfurt- Bayern Münih maçı için Almanya'daydı. A Milli Takım'ın hocası Kuntz'un aynı gün Süper Lig'in açılış maçında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasını tercih etmemesi eleştirildi. Sosyal medyada deneyimli hocaya tepki yağarken, yaptığının yanlış olduğu vurgulandı.

Bu kare Türk futbolseverleri çileden çıkarttı! Milli Takım'ın hocası Kuntz'a tepki yağıyor
Bu kare Türk futbolseverleri çileden çıkarttı! Milli Takım'ın hocası Kuntz'a tepki yağıyor
Bu kare Türk futbolseverleri çileden çıkarttı! Milli Takım'ın hocası Kuntz'a tepki yağıyor
Bu kare Türk futbolseverleri çileden çıkarttı! Milli Takım'ın hocası Kuntz'a tepki yağıyor
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A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu kare Türk futbolseverleri çileden çıkarttı! Milli Takım'ın hocası Kuntz'a tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kare Türk futbolseverleri çileden çıkarttı! Milli Takım'ın hocası Kuntz'a tepki yağıyor - Son Dakika
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