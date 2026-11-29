Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Her geçen gün daha iyiye giderek Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ise "Bu galibiyet bizi büyük oranda grup birincisi yapacak" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur J Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 101-83 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve milli basketbolculardan Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz ve Ömer Kutluay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HİDAYET TÜRKOĞLU: TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE BU MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYORDU

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren ve taraftara teşekkürlerini ileten Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Basketbol açısından ilk yarıda belki istediğimiz oyunu oynayamadık ama ikinci yarıda sorumluluk alan arkadaşlarımız oldu. Bu anlamda biz de mutluyuz. Sonuçta taraftarımızın önünde bu maçı kazanmamız gerekiyordu. O yüzden bütün ekibi kutlamak istiyorum. İyi bir galibiyet oldu. Hem burada bizi yalnız bırakmayan hem de ekranları başında takım için dualarını eksik etmeyen halkımız için de iyi oldu. Bu anlamda ekibi kutluyorum" diye konuştu.

'BU İKİ GENÇ ARKADAŞIMIZI DA KUTLUYORUM'

Türk basketbolunun önemli isimlerinden Ömer Onan ve İbrahim Kutluay'ın çocuklarının milli formayı giymesine ilişkin Türkoğlu, "Türk basketbolu için de çok değerli bir gündü. Biliyorsunuz, Türk basketboluna uzun yıllar emek vermiş çok değerli iki isim var; Ömer Onan ve İbrahim Kutluay. Onların çocuklarının da bugün A Milli Takım formasını giymesi bizler için çok anlamlıydı. Onları da buradan kutluyorum. Çünkü Türk basketboluna çok uzun süre emek vermiş iki değerli ismin çocuklarının da bu seviyeye gelmesi bizler açısından çok kıymetli ve değerli. O yüzden bu iki genç arkadaşımızı da kutluyorum" dedi.

'DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA EN HAZIR ŞEKİLDE GİTMEK İSTİYORUZ'

Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah her geçen gün daha iyiye giderek Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz. Bütün arkadaşları, hocamızı, emeği geçen bütün teknik ekibi, malzemecimizden doktorlarımıza, masörlerimizden fizyoterapistlerimize kadar burada emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum. Kasım ayını kendi seyircimiz önünde galibiyetle bitirmek bizim için değerliydi."

ERGİN ATAMAN: BU GALİBİYET BİZİ BÜYÜK ORANDA GRUP BİRİNCİSİ YAPACAK

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada daha etkili olduklarını belirten A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "İzlanda bütün takımlara zorluk çıkartan bir ekip. Buraya Bosna Hersek'i de yenerek geldiler. İlk yarıda biz de bu sıkıntıyı çektik. Soyunma odasında konuştuk. Savunmamızı sertleştirdik, daha dirençli savunma yapmaya başladık. Yardımlaşmayı iyi yaptık. Tecrübeli oyuncularımız var. İlk yarıda performans veremediler ama ikinci yarıda özellikle Ercan, Şehmus, Kenan ciddi anlamda katkı verdiler. Flynn devreye girdi. Neticede farklı bir galibiyet elde etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

'ÖMER MAÇIN EN KRİTİK ANLARINDA OYUNA GİRDİ'

İlk kez A Milli Takım formasını giyen 17 yaşındaki Ömer Kutluay'ın performansını da değerlendiren Ataman, "Galibiyet kadar tabi ki diğer bir mutluluk da 17 yaşındaki oyuncumuz Ömer Kutluay'ın ilk kez A Milli Takım formasını giymesi. Ona güvendik, bugün katkı aldık ve o güveni de boşa çıkarmadığını gösterdi. Maç bittikten sonra değil, maçın en kritik anlarında oyuna girdi ve 4 sayı yaptı. Hatasız oynadı. İlerisi açısından, Türk basketbolu açısından son derece önemli" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLERİMİZ VAR'

Elemelerdeki hedeflerine ve kadrodaki eksiklere değinen Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu galibiyet bizi büyük oranda grup birincisi yapacak. Önümüzde daha iki maç olmasına rağmen bundan sonraki maçlara da şubat ayında en iyi şekilde hazırlanıp ondan sonra zaten Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Tabi çok önemli eksiklerimiz var. Zaten NBA oyuncularımız başta olmuyorlar. Alperen, Adem, Tarık gibi oyuncularımız yok. Bizim için önemli diğer oyuncularımız da eksik. Cedi Osman, Ömer Faruk, Yiğitcan gibi oyuncular. Ama bu akşam çocuklar hakikaten iyi oynadılar ve net bir galibiyet aldık, farklı bir galibiyet aldık."

KENAN SİPAHİ: HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Takım olarak iyi mücadele ettiklerini dile getiren milli basketbolcu Kenan Sipahi, "Öncelikle tüm takımı tebrik ederim gerçekten. Bugün geniş bir kadroyla oynadık aslında. Herkes oyuna girdi ve iyi mücadele ettik. İzlanda çok sert bir takım. Çok sert, çok hızlı oynuyorlar ve ilk yarıda bunun sıkıntısını çektik. Zaten rakibimizi tanısak da çok tempolu oynuyorlar. İkinci yarıda savunmayı sertleştirdik. Herkes elini taşın altına koydu. Çok güzel bir galibiyet" dedi.

'ÖMER İNANILMAZ YETENEKLİ BİR ÇOCUK'

Ömer Kutluay'ın performansına ilişkin de konuşan Sipahi, "Ömer zaten hepimizin bildiği gibi inanılmaz yetenekli bir çocuk. Bunu da her kampa geldiğinde üstüne koyarak gösteriyor bize. Bugün de onun için çok mutluyum gerçekten. Hiç sırıtmadan, sanki senelerdir oradaymış gibi çıktı. Kritik yerlerde sorumluluk aldı. İnşallah, daha nicelerine" ifadelerini kullandı.

ÖMER KUTLUAY: İNŞALLAH UZUN BİR KARİYERİN İLK SAYILARI OLUR

Karşılaşmanın ikinci yarısında gösterdikleri performansa değinen genç milli basketbolcu Ömer Kutluay, "Bence ilk yarıda savunmada biraz hatalarımız olsa da savaştık. İkinci yarıda sert bir savunmayla ve tabi ki hücumda herkesin yeteneği olduğu için kendi kapasitemizle maçı kazandık" dedi.

İlk kez A Milli Takım formasını giymenin heyecanını yaşadığını belirten Kutluay, "Heyecanlıydım ama sahaya adım attığım gibi o tatlı heyecan gidiyor. Artık nerede olduğumu fark ediyorum. O yüzden elimden geleni yapmaya çalıştım. İlk sayılarımı attım. İnşallah uzun bir kariyerin ilk sayıları olur diyorum" diye konuştu.

FURKAN KORKMAZ: MİLLİ TAKIMI GALİBİYETLE KAPATMAK BİZİM İÇİN GÜZEL OLDU

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise "İkinci yarıda daha iyi oynayan taraf bizdik. Bu sebeple maçı kazandık. Tabi bu yoğun fikstürde şimdi kulüplerimize geri döneceğiz. Milli takımı galibiyetle kapatmak bizim için güzel oldu" dedi.