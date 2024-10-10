A Milli Takım, Karadağ Maçı İçin Samsun'da - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım, Karadağ Maçı İçin Samsun'da

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Karadağ ile Samsun'da karşılaşacak.

10.10.2024 16:48
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın oynayacağı Karadağ maçı için Samsun'a gitti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın saat 21.45'te Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Samsun'a hareket etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, bu akşam saat 18.00'de karşılaşmanın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Karadağ mücadelesinin son antrenmanını ise İstanbul'da gerçekleştiren ay-yıldızlılar, müsabakanın oynanacağı stadyumda basın toplantısı öncesinde yürüyüş yapacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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