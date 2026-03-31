A Milli Takım Kosova ile Karşılaştı - Son Dakika
A Milli Takım Kosova ile Karşılaştı

31.03.2026 21:59
A Milli Takım, Kosova'ya konuk oldu. Ozan Kabak, 23 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Bakan Bak maçı izledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'nın konuğu oldu. Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 kazanılan Romanya maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Mert Müldür, Samet Akaydın ve Barış Alper Yılmaz'ın yerlerine Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'yü 11'de görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma hattını Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'ye forma veren İtalyan teknik adam; hücum hattının sağında Arda Güler, solunda Kenan Yıldız'ı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

OZAN KABAK 23 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Ay-yıldızlılarda 26 yaşındaki stoper Ozan Kabak, 23 maç sonra bir milli maçta ilk 11'de görev aldı. Ozan, son olarak EURO 2024 öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Bu sezon yeniden oynamaya başlayan ve gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Romanya ve Kosova maçlarının aday kadrosuna dahil edilmişti. Romanya maçında oyuna sonradan dahil olan Ozan Kabak, bu karşılaşmada Samet Akaydın'ın yerine 11'de başladı.

BAKAN BAK, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kritik karşılaşmada Ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Dün Kosova'ya gelen Bakan Bak, bugün karşılaşma öncesinde A Milli Takımı, kamp yaptığı otelden stadyuma uğurladı. Bakan Bak, mücadeleyi tribünden de takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ DOLDU

Ay-yıldızlıların, Kosova'ya konuk olduğu karşılaşmada deplasman tribünü tamamen doldu. Türkiye'ye yaklaşık 750 kişilik yer verilirken, Kosova ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlar ile Türkiye'den gelen taraftarlar deplasmandaki yerlerini aldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Takım Kosova ile Karşılaştı - Son Dakika

SON DAKİKA: A Milli Takım Kosova ile Karşılaştı - Son Dakika
