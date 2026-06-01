A Milli Takım, Kuzey Makedonya'yı 4-0 Mağlup Etti

01.06.2026 22:43
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ay-yıldızlıların gollerini Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

A Milliler, bu müsabakanın ardından yarın ABD'ye gidecek ve 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Inter Miami FC Stadyumu'nda Venezuela ile ikinci ve son hazırlık maçını oynayacak.

Kırmızı-beyazlılar daha sonra ise Dünya Kupası'ndaki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

