A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı , bu akşam UEFA Uluslar Ligi 'nde Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamladı.

Kaynak: İHA

Uluslar Ligi, Lüksemburg, Futbol, Spor, Son Dakika

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