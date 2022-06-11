A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı

11.06.2022 15:56
A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamladı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz nezaretinde, Lüksemburg Futbol Federasyonu'nun tesislerindeki çalışma, ter idmanı şeklinde yapıldı. Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da ay-yıldızlıların idmanını takip etti. - İSTANBUL

A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, ücretsiz biletle izlenebilecek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, ücretsiz biletle izlenebilecek A Milli Futbol Takımı'nda hedef 3'te 3 A Milli Futbol Takımı'nda hedef 3'te 3
Kaynak: İHA

Uluslar Ligi, Lüksemburg, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:46 Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
15:44 DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
15:36 Kurt ve horozun mücadelesi çok sayıda izlenme ve yorum aldı
15:27 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
15:15 Denize giren vatandaşları tedirgin eden görüntüler! Vücutlarında siyah lekeler oluştu
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 16:14:34. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement