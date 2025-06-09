A Milli Takım Meksika Maçı İçin Raleigh\'de

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da oynayacağı Meksika hazırlık maçı için Kuzey Carolina eyaletine bağlı Raleigh şehrine geldi.
Ay-yıldızlı ekip, ABD maçını oynadığı Massachusetts eyaletine bağlı Hartford'daki Bradley Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçakla, Kuzey Carolina'daki Raleigh–Durham Uluslararası Havaalanı'na ulaştı. Kafile, ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Milliler, hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile Kenan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, Meksika maçının ardından Türkiye'ye dönecek.
Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti.
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