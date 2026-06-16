A Milli Takım, Paraguay Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Takım, Paraguay Maçı İçin Hazırlanıyor

A Milli Takım, Paraguay Maçı İçin Hazırlanıyor
16.06.2026 05:53
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A Milli Futbol Takımı, 20 Haziran'daki Paraguay maçı için antrenmanlara başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

A Milli Futbol Takımı yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - ARIZONA

Kaynak: İHA

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