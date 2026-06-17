A Milli Takım, Paraguay Maçına Hazır - Son Dakika
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A Milli Takım, Paraguay Maçına Hazır

17.06.2026 11:40
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A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile oynayacağı maça Arizona'da hazırlıklarını tamamladı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu mücadele için ana kamp merkezi olan Arizona'daki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Arizona Athletic Grounds'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda tüm futbolcular yer aldı.

Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde fitness salonunda ısınmanın ardından aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı ekip daha sonra sahada sürat ve taktik çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale taktik oyun oynandı.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Takım, bugün TSİ 21.00'de Arizona'dan San Jose'ye hareket edecek.

Ay-yıldızlı ekip, San Jose Park'ta yarın TSİ 04.30'da ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla Paraguay maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, Paraguay Maçına Hazır - Son Dakika

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