A Milli Takım, Polonya'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım, Polonya'ya 2-1 mağlup oldu

A Milli Takım, Polonya\'ya 2-1 mağlup oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, deplasmanda oynadığı son hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Barış Alper Yılmaz, milli takım formasıyla 15. maçında 2. golünü attı. Polonya'da Piatek ve Szymanski forma giydi.

11.06.2024 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesinde oynadığı son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip ilk yarısını da 1-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Barış Alper Yılmaz ile bulduğu golle beraberliği yakalasa da 90. dakikada yediği golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galibiyet özlemi 5 maça yükseldi

Polonya'ya mağlup olan A Milli Takım'ın, galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Son olarak 18 Kasım 2023'te deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanan Türkiye, daha sonra oynadığı 1'i resmi 5 maçı kazanamadı.

Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında deplasmanda Galler ile berabere kalıp grup lideri olarak EURO 2024 bileti alan Türkiye, mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 mağlup oldu. Türkiye, 4 Haziran'da ise İtalya ile deplasmana golsüz berabere kaldı.

???????

Barış Alper Yılmaz 2. golünü attı

Polonya karşısında ay-yıldızlı ekibin tek golünü atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla çıktığı 15. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı.

Barış, mücadelenin 46. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu.

Barış, A Milli Takım'daki ilk golünü deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan maçında atmıştı.

Polonya'da Piatek ve Szymanski forma giydi

Süper Lig'de RAMS Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek ve Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Türkiye'ye karşı forma giydi.

Piatek, mücadelenin 19. dakikasında Polonya'nın ilk golünü atan ve sakatlanan Swiderski'nin yerine oyuna dahil oldu. Szymanski ise ikinci yarının başında Piotrowski'nin yerine oyuna girdi. Polonya'da Bitexen Antalyaspor'da kariyerini sürdüren Adam Buksa ise yedekler arasında yer aldı.

PGE Narodowy Stadı'nda oynanan mücadeleyi 48 bin 677 kişinin izlediği açıklandı.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Barış Alper Yılmaz, Milli Takım, Türkiye, Polonya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, Polonya'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
05:51 Komşularını otomobilin içinde korkunç şekilde buldular Hastaneye gelince gözaltına alındı Komşularını otomobilin içinde korkunç şekilde buldular! Hastaneye gelince gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:55:18. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım, Polonya'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement