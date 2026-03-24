A Milli Takım Romanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda 26 Mart'ta Romanya ile Beşiktaş Park'ta oynayacağı yarı final karşılaşmasının hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Video-analiz toplantısının ardından antrenman sahasına gelen futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde idman yaptı. Isınmanın ardından, pas, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı. Ağrıları nedeniyle çalışmada yer almayan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in tedavilerine devam edildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da bugünkü çalışmayı tribünden takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir antrenman daha yapacak. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ile aday kadrodan bir oyuncu saat 13.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek.