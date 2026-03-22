A Milli Takım Romanya\'ya Hazırlanıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde, 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Bugünkü idmana Orkun Kökçü ve Salih Özcan yanı sıra dünkü çalışmada yer almayan Barış Alper Yılmaz ile Uğurcan Çakır da katıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı'ndan bazı oyuncuların da yer aldığı antrenmanda milliler, basına açık 15 dakikalık bölümde ısınma, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi ay-yıldızlı oyuncular, idmanı takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Milliler, hazırlıklarına yarın yapacakları idmanla devam edecek.