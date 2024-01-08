 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vincenzo Montella'ya yardımcı antrenörleri Selçuk Şahin ve Daniele Russo da eşlik etti. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertlilerin antrenmanını takip etti ve idmanın ardından sportif direktör Mario Branco, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe\'nin Can Bartu Tesisleri\'ni ziyaret etti
08.01.2024 - 16:23,
Abone Ol

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vincenzo Montella'ya yardımcı antrenörleri Selçuk Şahin ve Daniele Russo da eşlik etti.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanını takip eden İtalyan teknik adam, idmanın ardından sportif direktör Mario Branco, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Can Bartu Tesisleri, Vincenzo Montella, Fenerbahçe, Teknik Direktör, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti - Son Dakika


17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor

Son Dakika
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:32:38. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement