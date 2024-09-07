A Milli Takım Galler ile 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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A Milli Takım Galler ile 0-0 Berabere Kaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip gruptaki ilk maçında sahadan 1 puanla ayrıldı. Milli takım, Galler deplasmanında ikinci yarıda 10 kişi kaldı. Hakan Çalhanoğlu sakatlığını atlatarak ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Emirhan Topçu ise ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Galler ise galibiyet hasretini sürdürdü.

07.09.2024 00:16
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada pozisyon bulmakta zorlanan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Galler ise aynı gün Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

Milli takım 10 kişi kaldı

A Milli Takım, Galler deplasmanında ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında ilk sarı kartını gören Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıda oyunda

Sakatlığını atlatan A Milli Takımın Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella, 64. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya sürdü.

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Emirhan Topçu ilk maçına çıktı

Aday kadroya ilk kez davet edilen Emirhan Topçu, Galler karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Emirhan mücadelenin 90. dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil oldu ve 8 dakikalık uzatma bölümünde karşılaşmada görev aldı.

Galler'de galibiyet hasreti sürdü

A Milli Takım, Galler ile deplasmanda oynadığı 5. maçta da galibiyet özlemini dindiremedi.

Ay-yıldızlı ekip rakibiyle deplasmanda oynadığı 5. maçta 3. beraberliğini aldı. Milli takım, Galler deplasmanında 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Galler ile 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika

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