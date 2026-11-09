A Milli Takım'ın rakibi Fransa'nın aday kadrosunda değişiklik - Son Dakika
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A Milli Takım'ın rakibi Fransa'nın aday kadrosunda değişiklik

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A Milli Takım\'ın rakibi Fransa\'nın aday kadrosunda değişiklik
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Juventus forması giyen Pierre Kalulu, sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. Kalulu'nun yerine Wolfsburg forması giyen Sael Kumbedi, kadroya eklendi.

A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek olan Fransa Milli Takımı'na Pierre Kalulu'dan kötü haber geldi.

KALULU KADRODAN ÇIKARILDI

Fransa Milli Takımı'nda milli ara öncesinde zorunlu bir kadro değişikliğine gidildi. Juventus forması giyen savunma oyuncusu Pierre Kalulu, yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

YERİNE KUMBEDI EKLENDİ

Fransa teknik heyeti, Kalulu'nun sakatlanmasının ardından sağ bek pozisyonu için Wolfsburg'da görev yapan genç oyuncu Sael Kumbedi'yi kadroya davet etti.

FRANSA'NIN FİKSTÜRÜ

A Milli Takımımızın da yer aldığı grupta 4 maç sonunda 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Fransa, 12 Kasım'da deplasmanda İtalya ile karşılaşacak, 15 Kasım'da ise A Milli Takımımızı konuk edecek.

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