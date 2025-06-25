A Milli Voleybol Takımı Slovenya\'ya Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki ilk maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler yarın TSİ 18.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

Salon: Arena Burgas

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Sonja Simonovska (Karadağ)

Türkiye: Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Emre Savaş, Berk, Yiğit, Berkay (L) (Mert, Mirza, Hilmi, Ahmet, Gökçen)

Slovenya: Stalekar, Najdic, Mozic, Kozamernik, T.Stern, Bracko, Kovavic (L) (Planinsic, Mujanovic, Sen)

Setler: 16-25, 22-25, 18-25

Süre: 1 saat 17 dakika - İSTANBUL