A Milli Voleybol Takımı Tarih Yazdı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde İran'ı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının dördüncü ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Milliler, bu sonuç ile birlikte 8 galibiyete ve 22 puana ulaşarak 29 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihlerinde Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenecek VNL Finalleri'ne adını yazdırdı.

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Kenneth Aro (Finlandiya)

Türkiye: Ahmet, Murat, Gökçen, Bedirhan, Adis, Efe, Berkay (L) (Mirza, Kaan, Hilmi, Cafer)

İran: Morteza, Mohommad, Arshia, Haghparast, Nima, Haji, Hazrat (L) (Ilshan, Poriya, Mohsen, Eisa, Hossein (L), Nasri)

Setler: 17-25, 25-22, 25-16, 25-19

Süre: 111 dakika - İSTANBUL