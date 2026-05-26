A Milliler, 2026 Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milliler, 2026 Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı

A Milliler, 2026 Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı
26.05.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile yapacağı maç öncesi Riva'da testlerden geçti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ilk özel maçını 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile yapacak A Milli Takım, bugün Riva'da testten geçti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen uygulamaların bir bölümü sahada, diğer kısmı ise fitness salonunda yapıldı. Fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama; antrenman sahasında ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella liderliğindeki A Milli Takım teknik heyeti de testlere yerinde nezaret etti.

Milliler, Kurban Bayramı vesilesiyle bugünden itibaren iki gün izinli olacak. Ay-Yıldızlılar, çalışmalarına 28 Mayıs Perşembe günü saat 17.15'te basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Vincenzo Montella, Kurban Bayramı, Milli Takım, Makedonya, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milliler, 2026 Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Dorukhan’ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
15:45
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
15:33
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 17:59:36. #.0.4#
SON DAKİKA: A Milliler, 2026 Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.