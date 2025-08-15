A Milliler Almanya\'ya Kaybetti

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki ilk maçında Almanya'ya 73-71 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 35-28 önde tamamlandı. Mücadeleyi ise 73-71 Almanya kazandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün 25 sayı - 9 ribaund - 4 asist ile, Cedi Osman ise 15 sayı – 3 ribaundla oynadı. Almanya'da Dennis Schröder 22 sayı kaydetti.

Milliler turnuvanın üçüncülük maçında Çekya- Sırbistan maçının kaybedeni ile 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak.