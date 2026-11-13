A Milliler Belçika'ya 2-1 yenildi, Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ınkine benzedi - Son Dakika
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A Milliler Belçika'ya 2-1 yenildi, Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ınkine benzedi

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A Milliler Belçika\'ya 2-1 yenildi, Arda Güler\'in frikik golü Sergen Yalçın\'ınkine benzedi
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçta A Milliler, İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Millilerin tek golünü 20. dakikada frikikten kaydeden Arda Güler'in golü, Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde Denizlispor'a serbest vuruştan attığı golle kıyaslandı.

Milli futbolcu Arda Güler'in, Belçika'ya frikikten attığı gol, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın serbest vuruştan attığı gollere benzetildi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelirken rakibine 2-1'lik skorla kaybetti. Millilerin tek golünü Arda Güler, serbest vuruştan kaydetti. Arda'nın, müsabakanın 20. dakikasında frikikten attığı müthiş gol çok ses getirdi. Milli futbolcunun bu golü, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, futbolculuk döneminde Denizlispor'a serbest vuruştan attığı gole benzetildi.

Sosyal medyada 'Arda Güler'den, Sergen Yalçın golü' gibi yorumlar yapılırken birçok kullanıcı tarafından da bu gol paylaşıldı.

Kaynak: İHA
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