A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor! İşte Türkiye-Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri...

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız Lüksemburg'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak.

1 PUAN DAHİ MİLLİLERİ B LİGİ'NE TAŞIYACAK

Ay-yıldızlı ekip 12 puanla grupta lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek. Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.

SAKATLANAN SALİH ÖZCAN KADRODAN ÇIKARILDI

Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Carlson, Mica Pinto, Gerson, Bohnert, Barreiro, Thill, Rodrigues, Sinani