A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor! İşte Türkiye-Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika
Üye Girişi

A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor! İşte Türkiye-Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri...

22.09.2022 10:00
A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor! İşte Türkiye-Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri...

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u ağırlayacak. Milliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleden 1 puanla ayrılması durumunda dahi B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız Lüksemburg'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak.

1 PUAN DAHİ MİLLİLERİ B LİGİ'NE TAŞIYACAK

Ay-yıldızlı ekip 12 puanla grupta lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek. Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.

SAKATLANAN SALİH ÖZCAN KADRODAN ÇIKARILDI

Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Doğan, Ferdi, Ozan, Çağlar, Rıdvan, Yunus, İsmail, Orkun, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Carlson, Mica Pinto, Gerson, Bohnert, Barreiro, Thill, Rodrigues, Sinani

YORUMLAR
500
SPOR Lüksemburg, Türkiye maçına hazır SPOR Lüksemburg, Türkiye maçına hazır A Milli Futbol Takımı, salonda çalışmalarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, salonda çalışmalarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor! İşte Türkiye-Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika


Son Dakika
09:28 Putin'in sağ kolu Peskov'un askere çağrılan oğlundan ses getiren cevap: Ben Bay Peskov'um, bu konuyu başka yollarla çözeceğim
09:21 "Eşcinsel imam" Mohamed Zahed'in İstanbul'da gerçekleştireceği konuşma iptal edildi
09:06 Ruslar kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Antalya'ya kaçmaya başladı! Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı
08:56 1 İHA, 34 helikopter ve 14 uçak! Marmaris yangını tam 19 saat sonra kontrol altına alındı
08:59 2022'de 2. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden kahin Nostradamus'un yeni kehanetleri korkuttu! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı?
08:57 Demet Akalın'a yanıt veren Neşe Erberk, kızı Selin Erberk Gurdikyan ise üçüncü olmasını savundu
08:28 Rusya ile Ukrayna'nın esir takası dün gece Türkiye'de gerçekleşti! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
08:20 6'lı masa liderleri arasında kriz mi var? Kılıçdaroğlu: Zaman zaman tartışmalar olur
07:52 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Uzmanlar tahminlerini açıkladı
07:31 BM Genel Kurulu'na video mesajla hitap eden Ukrayna lideri Zelenski, ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 10:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor! İşte Türkiye-Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement