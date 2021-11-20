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Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi - Son Dakika

Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi

20.11.2021 17:44
Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi

Süper Lig'de geçen sezon Hatayspor formasıyla gol kralı olan Aaron Boupendza, yaz transfer döneminde Katar Ligi'nde Al-Arabi'ye transfer olmuştu. Gabonlu golcünün yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı öne sürülürken yeni adresinin Trabzonspor ya da Galatasaray olması bekleniyor.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza'yı gündemine aldı.

BOUPENDZA İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ

NTV Spor'un Football News West Africa'dan aktardığı habere göre;Süper Lig'in 2 dev ekibi Galatasaray ve Trabzonspor, geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza ile ilgileniyor. İki kulübün yetkilileri Boupendza'nın menajeri ile iletişime geçti. Takımlar bonservis bedeli ödemek istemediği için Gabonlu golcüyü kiralık kadrosuna katmaya çalışacak.

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Katar Ligi'nde Al-Arabi forması giyen Aaron Boupenza bu sezon 8 maçta forma giyebildi. 25 yaşındaki oyuncu 3 gol atarken 2 asist yaptı. Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza, devre arasında Fenerbahçe'ye imza atmaya yakındı. Ancak anlaşma gerçekleşmedi. Hatayspor yöneticileri, Rus ekibi Krasnodar ile 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmıştı. Gabonlu oyuncu Rusya'ya gitmek istemeyince transfer iptal olmuştu.

Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi

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Son Dakika Spor Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi - Son Dakika
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