ABB FOMGET Teknik Direktörü Cumali Enginar: Sezonu şampiyon bitirip, Avrupa\'da Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Teknik Direktörü Cumali Enginar, sezonu şampiyon bitirip, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

ABB FOMGET Teknik Direktörü Cumali Enginar ile takım kaptanı Selda Akgöz, yeni sezon hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Enginar, takımla çalışmalara geçen yıl başladığını belirterek, "Bu sezon iddialı bir takım kuruldu. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda üçüncü etap hazırlıklarımızı yapıyoruz, ligin başlamasına da az bir süremiz kaldı. Geçen sene de iyi bir kadromuz vardı ama üstüne yerli ve yabancı olarak 11 oyuncu daha geldi. Sistemimizi koruyoruz, iyi çalışıyoruz. Var olan kalitemizin üstüne koyarak gidiyoruz." dedi.

Geçen yıl son maçta şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdıklarını dile getiren Enginar, "Yine iddialıyız. Yönetim çok özverili bir şekilde çalıştı ve gerçekten iyi bir kadro kuruldu. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk, daha sonra Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz, önümüzdeki sene UEFA'yı da koyacaklar. Tabii ki FOMGET'in her zaman hedefi şampiyonluktur, Avrupa'da da Türkiye'yi en iyi bir şekilde temsil etmektir." diye konuştu.

Takımlarının maçlarına Ankaralıların her geçen gün ilgisinin arttığını da belirten Enginar, "Büyük maçlarda belli bir seyirci yoğunluğunu yakalıyoruz. Kadın futboluna ilgi gerçekten çok artıyor, izleyenlerden 'bu kadar gelişti mi' diyenler var. Ben inanıyorum, kadın futbolu da 1-2 sene içerisinde hak ettiği yere gelecek." şeklinde görüş belirtti.

Kaptan Selda: "Ciddi anlamda favori bir takımız"

Sezonun ilk maçını sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden takım kaptanı Selda Akgöz de "Geçen sene şampiyonluğu 2 puanla kaybetmiştik, çok üzülmüştük ama artık önümüze bakmak zorundayız. Yeni bir sezona başladık, takıma yeni gelen arkadaşlarımız var. Hazırız, ilk maçımızı bekliyoruz. Yeni katılan oyuncular da yaklaşık iki ay kadar bizimle beraberler. Artık onlar bize alıştı, biz de onlara alıştık. İyi bir ortamımız var, her gelen buna ayak uyduruyor, ortamımız gayet samimi." diye konuştu.

Kaptan olarak takımdaki rolüne ilişkin de Selda, "Ben hepsinin ablasıyım, hepsinin kardeşiyim, sadece biraz daha onlara göre tecrübeliyim. O yüzden bu kaptanlığı bana verdiler, yani elimden geldiği kadar takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Onlar da beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Birbirimize saygı sevgi çerçevesi içerisinde oynuyoruz." dedi.

Takımın bu sezon şampiyonluk parolasıyla yeniden kurulduğunu vurgulayan tecrübeli kaleci, "Hedefimiz şampiyonluk. Hedefimizi koyduk o yolda ilerleyeceğiz. Maç maç gideceğiz, ona göre değerlendireceğiz. Ondan sonra Avrupa'yı da en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız çünkü biz artık FOMGET'i değil Ankara'yı temsil ediyoruz. Ama önceliğimiz tabii ki şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın futbolunda büyük gelişmeler oldu"

Takımda her şeyin iyi gittiğini anlatan Selda, şunları kaydetti:

"Hazırlık kampımızı Ankara'da yaptık, daha sonra 12 gün Sırbistan'a kampa gittik, Sırbistan'dan geldik yine Ankara'da devam ediyoruz. Gerçekten Mansur (Yavaş) Başkanımızın bize desteği ve sevgisi sonsuz, bunun için tekrardan ona teşekkür ederim. Biz Süper Lig'de ismi anılan, ciddi anlamda favori bir takımız. Bütün milli takım maçlarımızı TRT Spor yayınlıyor. Kadın futbolunda büyük gelişmeler oldu, epeyce yol kat ettik ve daha iyisi için uğraşıyoruz. Ankara halkı da gerçekten bizi seviyor. Şampiyonluk kupasını getirdiğimiz zaman adımız çok duyuldu. Geçen sene de bizi yalnız bırakmadılar. Bu sene de aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Zaten onlarla beraberiz, güzel maçlar izleteceğiz."

Ailesi ve özel hayatına ilişkin de Selda, "Biz aileden çok burada yaşıyoruz. Ailemden çok arkadaşlarımı görüyorum, o yüzden bu kadar iyiyiz. Ailemizi çoğu zaman görmüyoruz. Kedime gelecek olursak, kedim gayet iyi, üçüncü alacağımız kupayı bekliyor. Ailemin desteğiyle buralara geldim, ailem çok destek oldu, maçlarımı hiç kaçırmıyorlar. Ağabeyim İstanbul'daki maçlarıma dahi geliyor. Ben de onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.