ABB FOMGET'ten Üç Yeni Transfer

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, 3 transfer yaptı.

Başkent kulübünün açıklamasına göre ABB FOMGET, milli futbolcu Gülbin Hız, Arnavut sporcu Arbiona Bajraktari ve Kosovalı Kaltrina Biqkaj ile sözleşme imzaladı.

Gülbin Hız son olarak Beşiktaş'ta, Arbiona Bajraktari Arnavutluk ekibi Vllaznia'da, Kaltrina Biqkaj ise Trabzonspor'da forma giydi.