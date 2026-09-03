ABD Açık'ta 3 numaralı seribaşı Auger-Aliassime, Khachanov'a yenilerek ikinci turda elendi - Son Dakika
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ABD Açık'ta 3 numaralı seribaşı Auger-Aliassime, Khachanov'a yenilerek ikinci turda elendi

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ABD Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime, Rus Karen Khachanov'a 3-1 yenilerek turnuvaya ikinci turda veda etti. Taylor Fritz üçüncü tura çıkarken, kadınlarda Iga Swiatek ve Amanda Anisimova da üçüncü tura yükseldi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, turnuvaya ikinci turda veda etti.

New York kentindeki turnuvanın 5. gününde, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, Rus raket Karen Khachanov'a 7-6, 3-6, 2-6 ve 2-6'lık setlerle 3-1 mağlup olarak ikinci turda elendi.

ABD'li Taylor Fritz (9) ise İtalyan rakibi Mattia Bellucci'yi 6-0, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

Swiatek ve Anisimova, üçüncü turda

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Polonyalı raket Iga Swiatek, Arjantinli rakibi Nadia Podoroska'yı 6-3, 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve üçüncü tura adını yazdırdı.

ABD'li Amanda Anisimova (10) ise Avusturyalı raket Lilli Tagger'ı 6-3, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi ve üçüncü tura yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ABD Açık'ta 3 numaralı seribaşı Auger-Aliassime, Khachanov'a yenilerek ikinci turda elendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Açık'ta 3 numaralı seribaşı Auger-Aliassime, Khachanov'a yenilerek ikinci turda elendi - Son Dakika
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