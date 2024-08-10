ABD'li kadın güreşçi Kennedy Alexis Blades'in gerçekleştirdiği hamle, Romanyalı güreşçi Catalina Axente'nin ciddi bir sakatlık yaşamasına neden oldu.
2024 Paris Olimpiyatları'nda beklenmedik bir olay gerçekleşti. Kadınlar güreş serbest stil 76 kg son 16 finali karşılaşmasında ABD'li kadın güreşçi Kennedy Alexis Blades, Romanyalı güreşçi Catalina Axente'yi yanlışlıkla sakatladı.
Boynunun üzerine düşen Axente, minderden sedye ile çıkarıldı. Axente'ye ilk müdahale sahada yapıldıktan sonra, sedyeyle tedavi için minderden alındı. Durumun ciddiyeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kennedy Alexis Blades, 4 Eylül 2003 tarihinde ABD'nin Chicago şehrinde doğmuş olan genç bir Amerikan güreşçidir. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen, güreş dünyasında dikkat çeken bir isim haline gelen Blades, şu anda 2024 Paris Olimpiyatları'nda Amerika'yı temsil ediyor.
Catalina Axente, 31 Ekim 1995 doğumlu Rumen güreşçidir. Serbest stil güreşte 76 kg kategorisinde mücadele etmektedir. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazanmıştır.
Son Dakika › Spor › Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti - Son Dakika
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