Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti - Son Dakika
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Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti

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2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD'li kadın güreşçi Kennedy Alexis Blades, Romanyalı güreşçi Catalina Axente'yi ciddi şekilde sakatladı. Blades'in gerçekleştirdiği hamle sonucunda Axente, minderden sedye ile çıkarıldı. Durumun ciddiyeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

10.08.2024 14:32
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ABD'li kadın güreşçi Kennedy Alexis Blades'in gerçekleştirdiği hamle, Romanyalı güreşçi Catalina Axente'nin ciddi bir sakatlık yaşamasına neden oldu.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

2024 Paris Olimpiyatları'nda beklenmedik bir olay gerçekleşti. Kadınlar güreş serbest stil 76 kg son 16 finali karşılaşmasında ABD'li kadın güreşçi Kennedy Alexis Blades, Romanyalı güreşçi Catalina Axente'yi yanlışlıkla sakatladı.

MİNDERİ SEDYEYLE TERK ETTİ

Boynunun üzerine düşen Axente, minderden sedye ile çıkarıldı. Axente'ye ilk müdahale sahada yapıldıktan sonra, sedyeyle tedavi için minderden alındı. Durumun ciddiyeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KENNEDY ALEXİS BLADES KİMDİR?

Kennedy Alexis Blades, 4 Eylül 2003 tarihinde ABD'nin Chicago şehrinde doğmuş olan genç bir Amerikan güreşçidir. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen, güreş dünyasında dikkat çeken bir isim haline gelen Blades, şu anda 2024 Paris Olimpiyatları'nda Amerika'yı temsil ediyor.

CATALİNA AXENTE KİMDİR?

Catalina Axente, 31 Ekim 1995 doğumlu Rumen güreşçidir. Serbest stil güreşte 76 kg kategorisinde mücadele etmektedir. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazanmıştır.

Olimpiyatlar\'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti

Paris Olimpiyatları, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti - Son Dakika

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