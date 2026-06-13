ABD, Paraguay'ı 4-1 Yendi

ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ile Paraguay karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumu'nda TSİ 04.00'te başlayan mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çaldı. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yaptı.

ABD mücadeleye "Matthew, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Tillman, Adams, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun" ilk 11'iyle başladı.

Paraguay ise "Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Bobadilla, Gomez, Almiron, Sanabria, Enciso" 11'iyle sahada yer aldı.

7'nci dakikada ABD öne geçti. Sol kanattaki Pulusic çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra topu McKennie'ye aktardı. McKennie'nin kale önüne çevirmek istediği topu Bobadilla kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 31'inci dakikada ABD, ikinci golü buldu. Pulusic, sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahası girer girmez pasını penaltı noktası yakınındaki Balogun'a verdi. Balogun'un bekletmeden sağ ayakla şutunda top filelere gitti: 2-0. 45+5'inci dakikada ABD farkı 3'e çıkardı. Tillman'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Balogun, sol ayakla yaptığı vuruşla topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 3-0. İlk yarı ABD'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

65'inci dakikada Gomez'in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı. 73'üncü dakikada Paraguay farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası yayının içinde topla buluşan Enciso pasını ceza sahasına koşu yapan Mauricio'ya aktardı. Mauricio'nun ceza sahası içi hafif sol çaprazdan şutunda top filelere gitti: 3-1. 77'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Weah'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla çektiği şutta top üstte auta gitti. 90+8'inci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Reyna'nın uzak köşeye şutunda top fileleri havalandırdı: 4-1. Mücadele ABD'nin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

ABD gruptaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak. Paraguay ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek.