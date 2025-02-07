Abdülkadir Ömür, Trabzonspor\'un ezeli rakibine \'\'Evet\'\' dedi

İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri döndü.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Abdülkadir Ömür'ün kiralık transferi için Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Çaykur Rizespor, Hull City'den AbdülkadirÖmür'ü sezon sonuna dek kiraladı. Anlaşmaya göre; Zorunlu satın alma maddesi bulunmuyor. 25 yaşındaki futbolcunun hafta sonunda Rize'de olması bekleniyor.
Bu sezon 21 maçta süre bulan Abdülkadir Ömür, 1 asist yaptı.
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