Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un ezeli rakibine ''Evet'' dedi - Son Dakika
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Spor

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un ezeli rakibine ''Evet'' dedi

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İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri dönmek üzere. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Abdülkadir Ömür'ün kiralık transferi için Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya vardığı bildirildi.

07.02.2025 11:20  Güncelleme: 11:41
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İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri döndü.

RİZESPOR'A "EVET" DEDİ

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Abdülkadir Ömür'ün kiralık transferi için Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya vardığı öğrenildi.

ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Çaykur Rizespor, Hull City'den AbdülkadirÖmür'ü sezon sonuna dek kiraladı. Anlaşmaya göre; Zorunlu satın alma maddesi bulunmuyor. 25 yaşındaki futbolcunun hafta sonunda Rize'de olması bekleniyor.

21 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Bu sezon 21 maçta süre bulan Abdülkadir Ömür, 1 asist yaptı.

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor\'un ezeli rakibine \'\'Evet\'\' dedi

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Son Dakika Spor Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un ezeli rakibine ''Evet'' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yildirim Akil:
    Ezeli rakip? 14 3 Yanıtla
  • Mehmet Akif:
    Şimdi anlasildi gecenki şike macindan sonra Rizesporun ılımlı aciklamalari, Acur bunlarida baglamis 7 8 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    Hahahaha gerçekten de ezeli rakip 7 1 Yanıtla
  • hakan efendioglu:
    Basliga bak cay demle. 7 0 Yanıtla
  • Tahir Arı:
    Acun 10 yılda hu hale nasıl geldi soran varmı. Türk futbolu şike ile heryerde konusuluyor 3 4 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    avrupa ya gitti acurun takımında yedek lastik bile olamadı boş topcu 3 0 Yanıtla
  • yayla034:
    ezeli rakip derken ?????????? 3 0 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Ezeli rakip derken üç İstanbul maymunlarını sandım ama bu 2. lig takımından bahsediyor. Bu olsa olsa Samsunspor, Orduspor, Giresunspor’un ezeli rakibi olur Rize. Bu arada Abdülkadir’de ancak burada oynar. 1 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Bunun neresi Futbolcu peh. 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    ortada kalırsın 1 0 Yanıtla
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