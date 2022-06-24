Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş

Öncelikle Beşiktaş'ın gündemine giren ancak anlaşma sağlanamayan Abdülkerim, bir diğer Süper Lig devi Fenerbahçe ile imza aşamasına kadar gelmişti. Konyaspor ile her şartta anlaşan Kanarya, oyuncu ile imza aşamasında anlaşmazlık yaşadı. Bu durumun ardından devreye giren Galatasaray, bu transferde mutlu sona ulaşan takım oldu.

ABDÜLKERİM'E 1 MİLYON EURO MAAŞ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'dan yıllık 1 milyon euro kazanacak. Konyaspor kulübüne ise 2.8 milyon euro net bonservise ek olarak 500 bin euro bonus bonservis ücreti ödenecek. 27 yaşındaki sol ayaklı stoper Abdülkerim geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 5 gol 3 asist katkısıyla oynadı.