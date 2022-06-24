Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş

24.06.2022 14:47

Süper Lig devlerinin girdiği transfer yarışında kazanan taraf Galatasaray oldu. Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakçı, sarı kırmızılı ekipten 1 milyon euro maaş alacak. Konyaspor'a ise 2.8 milyon euro net bonservis ücreti ödenecek.

Öncelikle Beşiktaş'ın gündemine giren ancak anlaşma sağlanamayan Abdülkerim, bir diğer Süper Lig devi Fenerbahçe ile imza aşamasına kadar gelmişti. Konyaspor ile her şartta anlaşan Kanarya, oyuncu ile imza aşamasında anlaşmazlık yaşadı. Bu durumun ardından devreye giren Galatasaray, bu transferde mutlu sona ulaşan takım oldu.

ABDÜLKERİM'E 1 MİLYON EURO MAAŞ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'dan yıllık 1 milyon euro kazanacak. Konyaspor kulübüne ise 2.8 milyon euro net bonservise ek olarak 500 bin euro bonus bonservis ücreti ödenecek. 27 yaşındaki sol ayaklı stoper Abdülkerim geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 5 gol 3 asist katkısıyla oynadı.

Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve kazanacağı maaş
YORUMLAR (2)
  • Erdem Meric: Mevcut yabancı kuralı olmasaydı bu bonservis ve yıllık ücret yine de verilir miydi? 14 14 kuralı gayet başarılıydı. Bu kural Fatih Terim'in ilk önerdiği şekliyle uygulansa Türk futbolu için çok daha iyi olacaktır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Kocabaşoğlu: Nasıl olduki 6 milyon avro isteyen konya bu paraya düştü apdülkerim 1 milyon avro ya nasıl evet dedi ilginç şeyler oluyor Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş - Son Dakika
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