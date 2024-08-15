Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika
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Spor

Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti

Abdülkerim Bardakcı\'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı'ya Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Al Shabab, Abdülkerim için sarı-kırmızılılara 5 milyon euro önerdi. Cimbom, bu teklifini yetersiz buldu ve değerlendirmeye bile almadan reddetti. Suudi temsilcisinin yeni bir teklifle yeniden Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

15.08.2024 23:14
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da takımın yıldızlarına talipler çıkmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı'ya Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab, Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı'ya talip oldu. Suudi temsilcisi, milli futbolcu için sarı-kırmızılı takıma 5 milyon euroluk bir teklif yaptı.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİLER

Sarı kırmızılı yönetim, Al Shabab'ın teklifini yetersiz buldu ve bu rakamı değerlendirmeye bile almadan reddetti. Suudi Arabistan ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın kapısını kısa süre içinde yeniden çalması bekleniyor.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'ın 2022 yazında 2.8 milyon euroya Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı, sarı kırmızlı formayla şimdiye kadar tüm kulvarlarda 79 maça çıktı. Abdülkerim, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli stoperin Cimbom ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çelikk: Buda futbolcumu? 3 2 Yanıtla
  • ferhat eser: 5saraya bak sen adam alacak paraları yok 5 milyon euroyu beğenmiyolar 2 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız: boş futbolcu 1 0 Yanıtla

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