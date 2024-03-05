Abdullah Avcı: Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Abdullah Avcı: Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Corendon Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık. Yapacak bir şey yok. Üçlü oyunumuzun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak' dedi.

05.03.2024 01:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Abdullah Avcı: "Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık"

ANTALYA - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Corendon Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık. Yapacak bir şey yok. Üçlü oyunumuzun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuna son haftalarda olduğu gibi baskılı başladıklarını belirterek, daha sonrasında devam ettiremediklerini ifade etti. Rakibin beşli savunmaya dönmesiyle hamleler yaptıklarına dikkat çeken Avcı, şöyle konuştu:

"Maçtan önce de söylemiştim organizasyonlu bir takım vardı karşımızda. Özellikle hem bizdeyken hem rakipteyken pozisyonlara çalıştık. Oyun son haftalarda istediğimizi gibi baskılı başladı. Oyunda iki tane yaptığımız doğru baskılarla fırsatlar yakaladık. Rakip ilk baskıyı kırdığında ilk gelen topta sonrasında da belki de futbol sahalarında ender rastlanılacak ikinci bir kırılma golü yedik. İlk yarı bittiğinde topa sahip olma oranı yüzde 70'e 30. Biz 13, rakip 5 tane şut attı. İsabetli şut biz 5, rakip 2 tane attı. 2-0 devreye mağlup girdik. Böyle çok kolay olabilecek bir durum değil. Ama oyunu devam ettirebilirsek altından kalkacağımızı düşünüyorduk. Rakip beşli savunmaya döndü, biz de ona göre hamle yaptık. Oyunun içinde kalmak ve sonuna kadar devam ettirmek gerekiyordu. Zaman zaman oyuna girdik, zaman zaman ikinci yarıda oyundan kopuşlarımız oldu, geçişler verdik. Üçüncü gol de VAR'dan geldi. Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık. Yapacak bir şey yok. Üçlü oyunumuzun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak. Hafta sonu bunu telafi edebilecek bir maç var. Durumumuzu oluşturabiliriz. Lig hedefi devam ediyor ve yerinde duruyor. Aynı zamanda Türkiye Kupası hedefi de duruyor. Buradan çıkaracağımız olumlu olumsuz şeyler var. Onun en iyi şekilde analizini yapıp çalışmaya devam edeceğiz. Alanyaspor'u, Fatih Hocayı tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarında başlarılar diliyoruz."

"Karalar bağlayacak bir skor ama oyun olarak öyle olmadığını düşünüyorum"

Forvet oyuncusu Onuachu'nun durumuyla ilgili sorulan soruya Avcı, "Onuachu uzun zamandır yok biliyorsunuz. Sadece bu maçla ilgili değil, bir buçuk aydır yok. Bu zamana kadar Enis Destan ile çoğu maçı oynadık. Onuachu tabii ki bizim için önemli bir oyuncu. Onuachu niye yok niye vara dönemeyiz. Bugün Umut da oyuna girdi, hamle yaptık. Bizim çıkışa geçen bir oyunumuz var. Çok talihsiz bir maç oldu. Oyunun 60 dakikalık bölümünde tamamen üstündük. Ama daha iyisini yapmak için devam edeceğiz. Karagümrük maçı var ona hazırlanacağız. Lig üçüncülüğü devam ediyor. Kayıplar kazançlar olacak. Karalar bağlayacak bir skor ama oyun olarak öyle olmadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.

"Alanyaspor'un nefes alabilecek bir durumu oluştu"

Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin eski bir Trabzonsporlu futbolcu olması ile ilgili bir sorunun sorulması üzerine ise Avcı, Fatih Tekke ile her zaman iletişimi olduğunu ifade ederek, "Biz Fatih hocayla maçtan evvel de konuştuk. İletişimimiz var. Hem hocalığına hem oyunculuğuna saygı duyuyorum. Bu işe kafasını veriyor. Düşmemeye oynuyorlar, onlar için çok kritik bir müsabaka. Nefes alabilecek bir durumları oluştu. Bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor ile Alanyaspor oynadı. Hedefler içinde duruyoruz şu an itibarıyla. Transfer bir tane yaptık. Diğer mevcut oyunculardan en iyi performansı alıp bir yanda da önümüzdeki 2, 2 buçuk senenin en iyi şekilde planlamasını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Hollanda'yı yendi
    01:07 Türkiye İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Hollanda'yı yendi

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, Hollanda'yı 7-3 mağlup etti. A Grubu'ndaki ilk galibiyetini elde eden takım, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazandı. A Milli Kadın Futsal Takımı ise Polonya'ya 6-2 yenildi.

  • Fatih Tekke: Trabzonspor galibiyeti bizim için çok değerliydi
    00:41 Fatih Tekke: Trabzonspor galibiyeti bizim için çok değerliydi

    Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımının iyi performansıyla beraber 3-1'lik skorla kazandıklarını ve bu galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi. Tekke ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine gösterdiği zarif davranış için teşekkür etti.

  • Kanalizasyon Tartışması Kanlı Bitti: Türkiye Şampiyonu Boksör Vuruldu
    00:26 Kanalizasyon Tartışması Kanlı Bitti: Türkiye Şampiyonu Boksör Vuruldu

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerine gözaltına alındı, sporcu ise hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi olarak akan kanalizasyon gösterildi. Saldırganın tehditlerle büyüyen tartışmanın ardından ateş açtığı belirtildi.

  • Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Spor Şehri Düzce'yi Desteklemeye Devam Ediyor
    00:22 Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Spor Şehri Düzce'yi Desteklemeye Devam Ediyor

    Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, spora ve sporculara verdiği önemi ve desteği her platformda göstermeye, Düzce'nin adını her branşta başarı ile öne çıkartan amatör spor kulüplerini ziyaret etmeyi sürdürüyor.

  • 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda Snowboard Branşı Başladı
    23:58 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda Snowboard Branşı Başladı

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) snowboard branşı başladı. Dev Slalom Paralel kategorisinde yapılan yarışlarda madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye'den Onur Kayıhan ise son 16 turunda elenerek 15. oldu. Curling'te yarı finalistler belli oldu ve satranç müsabakaları devam etti. Çin, madalya sıralamasında liderliği sürdürüyor.

  • Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Corendon Alanyaspor maçını talihsizlik olarak değerlendirdi
    23:55 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Corendon Alanyaspor maçını talihsizlik olarak değerlendirdi

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldukları maçı talihsizlik olarak nitelendirdi. Avcı, takımının çıkış trendini sürdürmek istediklerini ancak maçta çok talihsiz anlar yaşadıklarını söyledi. Avcı, oyunda üstün olduklarını ve gelecek maçlara odaklanacaklarını belirtti.

  • Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:
    23:55 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık"

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Corendon Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık. Yapacak bir şey yok. Üçlü oyunumuzun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak" dedi.


00:07 Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki deprem kamerada Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki deprem kamerada
22:32 Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk oldu Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk oldu
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:56 Putin’in nükleer tehdidi sonrası Macron geri adım attı: Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok Putin'in nükleer tehdidi sonrası Macron geri adım attı: Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
23:22 Çanakkale’deki 4,9’luk deprem nedeniyle Bursa’da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu öldüren yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu öldüren yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 02:32:29. #1.12#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı: Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement