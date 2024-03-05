Spor

- Abdullah Avcı: "Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık"

ANTALYA - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Corendon Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık. Yapacak bir şey yok. Üçlü oyunumuzun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuna son haftalarda olduğu gibi baskılı başladıklarını belirterek, daha sonrasında devam ettiremediklerini ifade etti. Rakibin beşli savunmaya dönmesiyle hamleler yaptıklarına dikkat çeken Avcı, şöyle konuştu:

"Maçtan önce de söylemiştim organizasyonlu bir takım vardı karşımızda. Özellikle hem bizdeyken hem rakipteyken pozisyonlara çalıştık. Oyun son haftalarda istediğimizi gibi baskılı başladı. Oyunda iki tane yaptığımız doğru baskılarla fırsatlar yakaladık. Rakip ilk baskıyı kırdığında ilk gelen topta sonrasında da belki de futbol sahalarında ender rastlanılacak ikinci bir kırılma golü yedik. İlk yarı bittiğinde topa sahip olma oranı yüzde 70'e 30. Biz 13, rakip 5 tane şut attı. İsabetli şut biz 5, rakip 2 tane attı. 2-0 devreye mağlup girdik. Böyle çok kolay olabilecek bir durum değil. Ama oyunu devam ettirebilirsek altından kalkacağımızı düşünüyorduk. Rakip beşli savunmaya döndü, biz de ona göre hamle yaptık. Oyunun içinde kalmak ve sonuna kadar devam ettirmek gerekiyordu. Zaman zaman oyuna girdik, zaman zaman ikinci yarıda oyundan kopuşlarımız oldu, geçişler verdik. Üçüncü gol de VAR'dan geldi. Bir sezonda belki de çok olmayacak şanssızlıkların hepsini maçta yaşadık. Yapacak bir şey yok. Üçlü oyunumuzun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak. Hafta sonu bunu telafi edebilecek bir maç var. Durumumuzu oluşturabiliriz. Lig hedefi devam ediyor ve yerinde duruyor. Aynı zamanda Türkiye Kupası hedefi de duruyor. Buradan çıkaracağımız olumlu olumsuz şeyler var. Onun en iyi şekilde analizini yapıp çalışmaya devam edeceğiz. Alanyaspor'u, Fatih Hocayı tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarında başlarılar diliyoruz."

"Karalar bağlayacak bir skor ama oyun olarak öyle olmadığını düşünüyorum"

Forvet oyuncusu Onuachu'nun durumuyla ilgili sorulan soruya Avcı, "Onuachu uzun zamandır yok biliyorsunuz. Sadece bu maçla ilgili değil, bir buçuk aydır yok. Bu zamana kadar Enis Destan ile çoğu maçı oynadık. Onuachu tabii ki bizim için önemli bir oyuncu. Onuachu niye yok niye vara dönemeyiz. Bugün Umut da oyuna girdi, hamle yaptık. Bizim çıkışa geçen bir oyunumuz var. Çok talihsiz bir maç oldu. Oyunun 60 dakikalık bölümünde tamamen üstündük. Ama daha iyisini yapmak için devam edeceğiz. Karagümrük maçı var ona hazırlanacağız. Lig üçüncülüğü devam ediyor. Kayıplar kazançlar olacak. Karalar bağlayacak bir skor ama oyun olarak öyle olmadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.

"Alanyaspor'un nefes alabilecek bir durumu oluştu"

Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin eski bir Trabzonsporlu futbolcu olması ile ilgili bir sorunun sorulması üzerine ise Avcı, Fatih Tekke ile her zaman iletişimi olduğunu ifade ederek, "Biz Fatih hocayla maçtan evvel de konuştuk. İletişimimiz var. Hem hocalığına hem oyunculuğuna saygı duyuyorum. Bu işe kafasını veriyor. Düşmemeye oynuyorlar, onlar için çok kritik bir müsabaka. Nefes alabilecek bir durumları oluştu. Bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor ile Alanyaspor oynadı. Hedefler içinde duruyoruz şu an itibarıyla. Transfer bir tane yaptık. Diğer mevcut oyunculardan en iyi performansı alıp bir yanda da önümüzdeki 2, 2 buçuk senenin en iyi şekilde planlamasını yapıyoruz" şeklinde konuştu.