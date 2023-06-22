Abdullah Avcı, Fenerbahçe iddialarını doğruladı: Durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım - Son Dakika
Üye Girişi

Abdullah Avcı, Fenerbahçe iddialarını doğruladı: Durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım

22.06.2023 14:22

Teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe ve A Milli Takım iddialarına cevap verdi. Avcı yaptığı açıklamada, "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım" dedi.

İsmi Fenerbahçe ve A Milli Takım ile anılan teknik direktör Abdullah Avcı, iddiaları yalanmadı. Deneyimli hoca, bayramdan sonra açıklama yapacağını belirtti.

"DURUMLAR OLGUNLAŞINCA AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Play Spor'un haberine göre Abdullah Avcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe taraftarı ise Abdullah Avcı'nın açıklamaları sonrası adeta çılgına döndü. Avcı'yı sarı-lacivertli takıma teknik direktör olarak isteyemeyen taraftarlar, sosyal medyada deneyimli hoca ile temas kurulmasına tepki gösterdi.

YORUMLAR (3)
  • haydar topçu: Feneri şampiyon yapar Cevap Yaz 4 12 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: HAYIRLI OLSUN FB YE :) Cevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
  • Orhan Bolat: Bu gelirse fenerbahce yi bırakırım.. Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
500
Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi

Abdullah Avcı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Fenerbahçe iddialarını doğruladı: Durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Mehmet Şimşek'ten Değerlendirme
15:39 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez'in faiz kararına ilişkin ilk değerlendirme
15:34 Didem Uzel, Nesrin Cavadzade'nin düğünde giydiği elbiseyi eleştirdi
15:29 Didem Uzel, kıyafetiyle düğüne damga vuran Nesrin Cavadzade'yi eleştirdi: Düğünlerde sadelik önemlidir
15:18 İngiliz Genç Futbolcu, Ölen Annesine Morgda Yapılanları Duyunca İntihar Etti
15:14 Genç futbolcu, ölen annesine morgda yapılanları duyunca intihar etti
15:14 Tiktok'ta 1,2 Milyar Liralık İade Vurgunu: Fenomenler de Gözaltında
15:10 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına Yeniden Seçildi
15:09 1.2 milyar liralık vurgun yapan TikTok fenomenleri operasyonunda yeni detay: Silah zoruyla ilaç içirip bebeğini düşürtmüşler
15:01 Son Dakika: Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 16:04:21. #1.13#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı, Fenerbahçe iddialarını doğruladı: Durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement