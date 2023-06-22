Abdullah Avcı, Fenerbahçe iddialarını doğruladı: Durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım

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İsmi Fenerbahçe ve A Milli Takım ile anılan teknik direktör Abdullah Avcı, iddiaları yalanmadı. Deneyimli hoca, bayramdan sonra açıklama yapacağını belirtti.

"DURUMLAR OLGUNLAŞINCA AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Play Spor'un haberine göre Abdullah Avcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe taraftarı ise Abdullah Avcı'nın açıklamaları sonrası adeta çılgına döndü. Avcı'yı sarı-lacivertli takıma teknik direktör olarak isteyemeyen taraftarlar, sosyal medyada deneyimli hoca ile temas kurulmasına tepki gösterdi.