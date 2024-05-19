Abdullah Avcı ile Trabzonspor, Süper Lig'i üçüncü sırada tamamladı - Son Dakika
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Abdullah Avcı ile Trabzonspor, Süper Lig'i üçüncü sırada tamamladı

Abdullah Avcı ile Trabzonspor, Süper Lig\'i üçüncü sırada tamamladı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi. Avcı, ikinci döneminde takıma Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı ve 37 sezon sonra şampiyonluk kupasını müzeye getirdi. Trabzonspor, Avcı ile birlikte toplamda 3 kupa sevinci yaşadı.

19.05.2024 11:37
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci döneminde bir hedefini daha gerçekleştirdi.

İlk olarak 2020-2021 sezonunun 8. haftasından sonra Karadeniz ekibinde göreve gelen Avcı, 17. sıradan aldığı bordo-mavililerin sezonu 4. bitirmesine sağladı ve takıma Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettirdi.

Abdullah Avcı ile çıkışını sürdüren Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu elde ederek kupayı 37 sezon sonra müzesine getirdi.

2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetin ardından görevinden ayrılan Avcı, bu sezon takımın başına ikinci kez getirildi.

Tecrübeli teknik adam, 8. haftada 12 puanla yedinci sırada devraldığı Trabzonspor'un ligi üçüncü bitirmesini sağlayarak, takıma tekrar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı.

İlk döneminde dipten zirveye ulaştırdı

Abdullah Avcı,2020-2021 sezonunda kötü günler yaşayan Trabzonspor'un derdine adeta derman oldu.

Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı.

Trabzonspor, söz konusu sezondaki 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi ve Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti.

37 sezon sonra gelen şampiyonluk

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışını sürdürerek 2022'de 37 sezonluk Süper Lig şampiyonluğu hasretini sonlandırırdı.

2021-2022 sezonunun 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 2021-2022 sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayan ve 37 sezon aradan sonra şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor, 7'nci kez mutlu sona ulaştı.

İkinci döneminde de çıkışa geçirdi

Trabzonspor, 216 gün sonra takımın başına getirdiği Abdullah Avcı ile ikinci döneminde de üçüncülük hedefini gerçekleştirdi.

Teknik direktör Nenad Bjelica ile ilk 8 haftada 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile sezonun bitimine 1 hafta kala lig üçüncülüğünü garantiledi.

Ligde 37 hafta sonunda 64 puan toplayan Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzak ara önde olduğu ligde 22 haftayı üçüncü sırada tamamladı.

3 kupa sevinci yaşadı

Bordo-mavili kulüp, Abdullah Avcı yönetiminde biri Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa müzesine getirdi.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2021-2022 sezonunda şampiyonluk hasretine son verdi.

Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022 tarihinde de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazandı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 23 Mayıs'ta Beşiktaş karşısında Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kupa daha almanın mücadelesini verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı ile Trabzonspor, Süper Lig'i üçüncü sırada tamamladı - Son Dakika

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