Abdullah Avcı\'nın yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bazı kulüplerin gündemine geldiği belirtilen teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oluyor.
Trabzon'dan yayın yapan Karadeniz gazetesinin haberine göre Abdullah Avcı'nın yeni adresi Suudi Arabistan. Abdullah Avcı Suudi Arabistan takımlarından gelen tekliflerle ilgili son kararını verdiği iddia edilirken resmi açıklamanın ve imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı da ileri sürüldü. Avcı'nın yeni takımının kısa süre içinde resmen açıklanacağı da belirtildi.
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