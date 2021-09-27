Abdullah Avcı: "Oyun tamamen kendi istediğimiz gibi gelişti"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunun tamamen kendi istediklerini gibi geliştiğini belirterek, "Hem topa sahip olduk, hem de özellikle ilk 10-15 dakikayı doğru oynadık ama biraz saha dağılımımızda, pasın şiddetinde, hareketlilikte problem vardı" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Geçen hafta uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynadık. Alanyaspor maçına hem fiziksel hem zihinsel iyi hazırlandık. Özellikle çözüm noktalarıyla ilgili çalışmalarımız yaptık. Oyun tamamen kendi istediğimiz gibi gelişti. Rakip, 4-4-2 diye beklerken 4-5-1 sistemiyle oynadı. Biz buna karşı da opsiyonlarımızı 1 gün önce çalışmıştık. Hem topa sahip olduk, hem de özellikle ilk 10-15 dakikayı doğru oynadık ama biraz saha dağılımımızda, pasın şiddetinde, hareketlilikte problem vardı. Rakibe de pozisyon vermiyorduk. İlk yarı rakip bizim ceza sahamızda daha rahat hareket etti. Daha çabuk, sert, agresif olabilirdik oralarda. Uğurcan, çok net kurtardı, bir tane de gol yedik, tekrar duran toptan gol bulduk" diye konuştu.

Daha 7. haftada olduklarını kaydeden Avcı, "Hocalarla iletişime açığım. Yanlış bir şey olmasın diye pozisyonları da teyit edip itiraz etmeye çalışıyorum. Geçen hafta kırmızımız net kırmızı karttı. Bir stoperin sarı kart görmesi ve hücum oynayan, set oynayan bir takımda geniş alanda tekrar yakalanır. İkinci sarı kart hiç değil. Bu kadar kırılmayı 2 haftadır yaşıyorsa ve bundan tekrar ayağa kalkıyorsa, oyuncuları tebrik etmek lazım. 11'e 10 rakibe pozisyon vermeden girdiğimiz pozisyonlar var. Oyunda geri dönmek için her türlü hamleyi yaptık. Oyuncular da bu anlamda çok doğru reaksiyonlar verdi. Topun oyunda daha fazla kalmasından ve az konuşulmasından yanayım. Ben iletişimimi doğru yapmaya çalışıyorum. Herkes konuşuyor, bunun aynası var, fotoğrafı var. Bunu yönetenler lütfen nasıl yapılması gerektiğini kararını saha içinde versinler çünkü onlar hakimleri. Oyuncularımı bu reaksiyonu verdikleri için teşekkür ediyorum. 11'e 10 oyunu domine ettiler. Kazanamadık ama bu yarışı. Daha 7. haftadayız. Rakipler de kaybediyor, kazanıyor. Önemli olan isteğimiz, arzumuz ve baskı oyununu devam ettirmek. Ahmet Can iyi hazırlanıyor, iyi çalışıyor. Trabzonspor'umuzun geleceklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yatırım yaptığımız oyunculardan biri. Bugün çok olgun oyun oynadı. Ahmetcan'ı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Antrenmanlarda bazen 11'e 10'da çalışma yapacağız herhalde"

"Kayserispor maçında da kırmızı kart bekliyormusunuz" şeklindeki soru üzerine Avcı, "Öyle beklentim yok. Ama son 2 haftada bu kırılmaları çok kolay yaşıyoruz. Geçen hafta yüzde yüz haklıydı hakem. Ama bugünküler çok kolaydı. Umarım 11'e 11 devam ederiz. Antrenmanlarda bazen 11'e 10'da çalışma yapacağız herhalde. Bunu yapmak da gerekiyor. Oyunun içinde bunlar var. Şu anda puan ortalamasında doğru gidiyoruz. Umarım Cumartesi Kayserispor maçını kazanarak milli takım arasına girdiğimiz. Zaman hiçbir kaybımız olmadan devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON