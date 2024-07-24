Abdullah Avcı: Ruzomberok maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz - Son Dakika
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Abdullah Avcı: Ruzomberok maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Avcı, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında takımın hedeflerini ve rakip hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. Yeni transfer Denis Draguş da takımın her maçı kazanmak için oynadığını ve taraftarlarla birlikte iyi bir sezon geçirmeyi umduğunu belirtti.

24.07.2024 20:46
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Denis Draguş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacakları Ruzomberok karşılaşması öncesi, maçın oynanacağı MFK Futbol Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Ruzomberok maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Abdullah Avcı, "Harika geçmesini beklediğimiz bir futbol maratonunun ilk maçına çıkıyoruz. Trabzonspor olarak her maçta olduğu gibi aynı heyecan ve planımızla sahanın içerisinde olmak istiyoruz. Sezonu erken açtık. Bugün tam bir ay oldu. 27 gün izin yaptık fakat bunun yarısında da taktik dinlenme yaptık. Başkanımız Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulumuz, sezon başında transferlerimizin büyük bir bölümünün kampta bizimle olmasını sağladılar, teşekkür ediyoruz onlara. Diğer eksik kalan yerlerimiz de tamamlandığında alternatifi fazla olan bir takım oluşturmaya devam edeceğiz. Trabzonspor taraftarının sevdiği, özellikle bu seneye girerken daha önce de bunu gerçekleştirmiş bir takım olarak oyunda ve yaptığımız çalışmalarda bu sene biraz daha güçlü, daha hızlı, daha temaslı, daha agresif oynayan, savunmada daha dikkatli, hücumda daha etkili olan, eksiklerimizin de tamamlanmasıyla beraber böyle bir Trabzonspor'u sahanın içinde taraftarlarımıza izletmek istiyoruz. Yarın da sezonun ilk maçına çıkıyoruz. Trabzonspor her maçı kazanmaya oynar. Yarın hem oyun olarak hem de skor olarak taraftarımızı önümüzdeki sene için iyi hayaller kurduracak bir şekilde buradan ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rakiple ilgili de değerlendirmelerde bulunan Avcı, "Geçen sene liglerinde kupayı kazanıp Avrupa Kupası ön elemelerine hak kazanmış bir takım. Savunmada 5-4-1 dizilen ve sıkı bir savunma yapan, hatlar arasında boşluk vermeyen tamamen geçişi kovalayan duran top ve taçlarda organizasyonu olan bir ekip. Avrupa Ligi'nin ilk turunda da kazandıkları maçta özellikle dört tane golü duran toptan attılar. Hücumda da 3-4-3 pozisyonunu alan, daha fazla topa sahip olarak direkt oyun deneyen bir takım. Böyle bir takıma karşı geçen hafta itibarıyla çalışmalarımızı yaptık. Umarım bunun yarın karşılığını alıp bu güzel maratona iyi bir galibiyetle başlamak istiyoruz" dedi.

Draguş: "Kazanmak istiyoruz"

Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş ise şunları söyledi:

"Yarın uzun bir sezonun ilk maçını oynayacağız. Benim adıma da Trabzonspor forması ile oynayacağım ilk maç olacak. İyi bir başlangıç, bizim adımıza önemli olacak. Bizim takımımız, rakip kim olduğundan bağımsız şekilde her maçını kazanmak için oynayan, her maçını yüzde yüzüyle oynamak isteyen bir takım. Biz de yarın bunu başarıp iyi bir sonuç almayı umuyoruz. Taraftarlarıyla, tutkularıyla düşündüğünüzde Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğimin farkındayım. Taraftarların tutkusunu görebiliyorsunuz. Beni ne kadar iyi karşıladıklarını görebiliyorsunuz. Böyle bir kulüpte oynamak, böylesine bir yerde oynamak benim adıma çok büyük bir gurur olacak. Ben de en az geçen seneki performansımı gösterip bunun üzerine çıkarak taraftarlarımızın, kulübümüzün ve hocamızın bana gösterdiği güveni karşılıksız bırakmamayı, bu güvenin karşılığını vermeyi umuyorum. Hep birlikte de iyi bir sezon geçirebilmeyi umuyorum." - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Ruzomberok maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz - Son Dakika

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