Abdullah Avcı: "Tarihi bir galibiyet" - Son Dakika
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Abdullah Avcı: "Tarihi bir galibiyet"

14.10.2022 01:07

- Abdullah Avcı: "Tarihi bir galibiyet" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco karşısında tarihi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

- Abdullah Avcı: "Tarihi bir galibiyet"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco karşısında tarihi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Grubun en iyi takımlarından bir tanesi ve Fransa liginde de son 5 maçını üst üste kazanmış bir takım. Oyunun başında 25. dakikaya kadar zorlandık. 25. dakikadan sonra devreye girdik. Biraz daha topa sahip olduk. Çok aksiyonlu bir oyun rakibin fizik kalitesi yüksek ve kaliteli oyuncuları vardı. Bir gol bizi devreye galip soktu. İlk yarı böyle bitti" dedi.

"Gruptan çıkmayı çok arzu ediyoruz"

İkinci yarıya başlarken mecburi bir değişiklik ile oyuna başladıklarını belirten Avcı "Hüseyin'in aşil tendonunda bir problem oldu ve oyun değişikliği ile başladık. Hüseyin Türkmen çok değerli bir oyuncu çabukluğu var, sertliği var, 45 dakika bir pozisyon hatası dışında çok iyi oynadı. Buradan kendisine teşekkür ederim. Topa sahip olduktan sonra Victor'un attığı gol sonrasında frikikten attığımız golden sonra daha iyi oynamaya, daha iyi topa sahip olmaya başladık. 4-0'ı yakaladıktan sonra golü yemeden oyunu tamamladık. Tarihi bir galibiyet. Avrupa liginin en iyi takımlarından birine karşı kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor taraftarlarına da bize verdikleri destek için sonsuz teşekkür ediyorum. Gruptan çıkmayı çok arzu ediyoruz. Sonuna kadar şansımızı zorlayacağız. Gruptan çıkmak öncelikli hedeflerimizden birisi. Yarış kafa kafaya" diye konuştu.

3 gün sonra Beşiktaş ile oynayacaklarını belirten Avcı "Yarın antrenmanımız var. Bu maçı unutup toparlanıp Beşiktaş maçına hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi yarın sabah Beşiktaş dosyasını açacağız. Beşiktaş ligin iyi takımlarından bir tanesi. İlk defa oynamıyoruz. Son 2 yıldır kazanarak geldik, yine inşallah kazanarak geliriz. Fair-play ruhuna uygun güzel bir müsabaka olur, inşallah istediğimizi alarak döneriz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Tarihi bir galibiyet' - Son Dakika

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