Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray mağlubiyeti için özür diledi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Galatasaray'a 5-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, farklı yenilgiden dolayı taraftardan özür diledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda dengeli giden bir oyun olduğunu belirterek, "Fazla bir şey vermiyorduk belki fazla bir şey üretemiyorduk. Özellikle topa sahip olmada rakip sahaya geçtiğimizde çabuk kayıplarımız oluyordu. Bugün ilk yarıda arkamıza kaçırdığımız ceza sahası içerisinde rakibe çok uzak kaldığımızda yediğimiz bir gol var. Oyun o anlamda hep dengede gitti ilk yarı itibariyle." diye konuştu.

Bir şekilde oyuna ortak olmak istediklerini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"İkinci yarı itibariyle 60. dakikada Bakasetas'ı oyuna alacaktık. Belki biraz daha topa sahip olabiliriz diye, o arada 2. golü yedik. Bugün itibariyle de baktığında 2,3,4'üncü goller ayağımızdaki toplar, çok basit kayıplar. Rakip de bizi kompakt değil geniş yakaladı ve vuruş yapmalarına müsaade ettik. Artık oralarda daha yakın, daha doğru yönlendirmeler daha sıcak temasların olması gerekiyor. İyi olmadı. Oyunun içinde inişler, çıkışlar var. Mağlubiyet tabii ki olabilir oyunun içinde vardır ama büyük camianın bu şekilde olmaması lazım. Tarihinde buna benzer mağlubiyetler çok az olsa da vardır. Şık olmadı, tabii ki hayat devam ediyor. Bunu telafi etmek hem oyuncu grubunun hem bizim elimizde olan bir şey."

Avcı, dört gün sonra önlerinde bir lig müsabakasının olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen toparlanıp buradan çıkıp bizim gerçekçi oyuna dönüp hareket etmemiz gerekiyor. Bizim ulaşılabilir hedefimizi daha evvelden de açıkladık. Bugüne kadar 12 maç 25 puan toplamıştık geldiğimizden itibaren. Avrupa kupalarına gitmek, 3'lük hedefi bizim için ulaşılabilir bir hedef olduğunu söylemiştim. Bugün itibariyle baktığımızda bugün şık olmasa da yakışmasa da skor ve oyun 3'lük hedefinde şu an itibariyle oturuyoruz. Kafamızı buradan kaldırıp bu hedefi en iyi şekilde yakalamak için tekrar yolumuza devam etmemiz lazım. Taraftarlarımızdan bu anlamda özür diliyoruz. Buraya kadar geldiler bize destek oldular. Herkes üzüntülü, biz de üzüntülüyüz. Ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmek zorundayız. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz."

"Bakasetas'ın transferi bugün itibariyle gerçekleşti"

Avcı, Bakasetas'ın transferi de bugün itibariyle gerçekleştiğini belirterek, "Bizden ayrıldı. Yaptığı hizmetlerden dolayı ona teşekkür ediyoruz. 122 tane resmi müsabakaya çıkmış Trabzonspor'la. Bunların 100 tanesinde beraberdik. Önemli duygular yaşadık. Son güne kadar çok etik ve düzgün davranarak hareket etmiştir ona teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında sağlıklı bir biçimde başarılar diliyoruz. Kontağımız Bakasetas ile devam edecektir." dedi.

Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'ın kadro dışı bırakılmasına ilişkin de Avcı, şunları söyledi:

"Kadro dışı mı diyelim ona başka bir şey mi söyleyelim. Birincisi Abdülkadir Ömür, 1999 doğumlu. Trabzonspor'un akademisinden çıkmış son dönemlerin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Trabzonspor'da bütün kupaları kazanmış ve önemli katkılar sağlamış. A Milli Takım'da hizmet etmiş, etmeye de devam edecektir. Böyle bir oyuncumuz. Aslında kulübün içindeki adı da Ömür Avcı'dır. Öyle bir ilişkimiz her şeyi paylaştığımız iletişimimiz olan birisidir. Hepimiz için benim, sizin, kulüp içi çalışanlar, profesyoneller için zaman zaman fiziksel ve zihinsel yorgunluklar olabilir. Bunu çok anlayışla karşılayabiliriz. Ömür de bence bu süreçte bunu yaşıyor. İnişleri-çıkışları, dalgalanmaları yaşıyor. Bazen alanından çıkmak, bazen başka yerde bulunmak bazen kendine soru-cevap yapmak, bazen destek almak, fikir alışverişi yapmak. Belki zihinsel ve enerjisini toparlayacağı bir durumu oluşturmak için yönetimimizle beraber, başkanımızla beraber verdiğimiz bir karar aslında."

Verdikleri kararın "Abdülkadir Ömür'ü daha iyi nasıl kazanabiliriz." şeklinde olduğunu anlatan Avcı, "Oyuncuyu kaybetmek insanı kaybetmek çok kolay ki benim hayatımda kadro dışı diye bir kelime çok yoktur gibi. Yapılan konuşmalar, verilen kararlar tamamen Ömür'ün kazanılmasından yanadır. O bizim evladımızdır. Sevmeye devam edeceğiz. Yarın bir gün profesyonelliklerde ayrılmalar da olacak ama bizim dostluğumuz her zaman devam edecek. Ömür'le ilgili alınan karar budur. Kadro dışı kelimesi benim için doğru bir kelime değil." şeklinde konuştu.

Avcı, Umut Bozok ile ilgili olarak da, "Umut iki sene evvel benim dönemimde buraya alınan bir oyuncudur. Bazen performansta inişler, çıkışlar olabilir. Enis Destan'ı da ben aldım ama bugün performansı yukarı doğru çıkabiliyor. İnsanlar ayrılmak isteyebilirler bulundukları kurumlardan. Ben de geldiğimde ayrıldığım zamanlar oldu. Yönetici ayrılabiliyor, futbolcular ayrılabiliyor, profesyoneller ayrılabiliyor. Ayrılma isteğine her zaman saygımız vardır ama ayrılana kadar oyuncuların işlerini sonuna kadar yüzde yüz yapma durumları vardır çünkü profesyonel mukaveleleri vardır. " yorumunda bulundu.

Bakasetas: "Trabzonspor formasıyla son maçımdı"

Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklama yapan Anastasios Bakasetas, taraftarlara veda ederek, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yapacağımız tek şey performanstan dolayı taraftarlarımızdan özür dilemek olacak. Takımımız böyle bir performansı hak etmiyor." dedi.

"Trabzonspor formasıyla son maçımdı." diyen Yunan futbolcu, "Bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Evimizde böylesine bir skorla derbi mağlubiyeti yaşamak istemezdim. Ancak hayatta her zaman istekleriniz gerçekleşmiyor. Buradan ayrılırken Türkiye'deki bütün insanlara teşekkür ediyorum. Burada her zaman sevgi ve saygı gördüm. Herkese bana gösterdikleri sevgi ve saygıdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.