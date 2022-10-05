Abdullah Avcı: Umarım oyunun karşılığını alırız - Son Dakika
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Abdullah Avcı: Umarım oyunun karşılığını alırız

05.10.2022 20:48
Abdullah Avcı: Umarım oyunun karşılığını alırız

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Yarın umarım en iyi şekilde oyunun başından sonuna kadar doğru oynayarak oyunun karşılığını alırız" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Yarın umarım en iyi şekilde oyunun başından sonuna kadar doğru oynayarak oyunun karşılığını alırız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3'üncü maçında Trabzonspor, yarın deplasmanda Monaco'nun konuğu olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Marek Hamsik, karşılaşma öncesi maçın oynanacağı II. Louis Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Ligi'nin en deneyimli takımların biriyle karşılaşacaklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Monaco, Fransa tarihinin en önemli kulüplerinden birisi. Ligde farklı, Avrupa Ligi'nde farklı formasyonlar deniyorlar. Her iki formasyonda da hazırlığımızı yaptık" diye konuştu."GEÇİŞ DÖNEMİ YAŞIYORUZ"Yarın oynanacak maçta sonucu performansın belirleyeceğini söyleyen Avcı, "Tecrübe mi performans mı derseniz, bunu yarın oyundaki performans belirler. Uluslararası maçları oynamış oyuncunun sayısının fazla olması avantaj gibi dursa da biz bir geçiş dönemi yaşıyoruz, deneyimli oyuncularımız var. Bugün özellikle Fransa'da Monaco'da yaş ortalaması genç ama şu an itibariyle Fransa'nın en değerli takımlarından bir tanesi. Bence iyi bir müsabaka olacak Marek'in dediği gibi. Her iki takım da kazanmak isteyecek, oyun içindeki detaylar bunu belirleyecek. 1 hafta sonra rövanşını oynayacağız. Yarın umarım buradan en iyi şekilde oyunun başından sonuna kadar doğru oynayarak oyunun karşılığını alırız" şeklinde konuştu.  "KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA ONU OYNAYACAĞIZ"Maçtaki önceliği sorusunu yanıtlayan Avcı, "Bir felsefemiz var ama kazanmak için oyun organizasyonları olarak ne gerekiyorsa onu oynayacağız. Önceliğimiz oyunu doğru oynamak, sahada organizasyonlarımızın ve planlarımızın doğru şekilde işlemesidir. Bunun içinde doğru sonuç alıyorsak 1 hafta sonraya avantajlı gidilecek" ifadelerini kullandı."HAMSİK, DÜNYA FUTBOLU İÇİN ÖZEL BİR OYUNCU"Avcı, takımın yıldızlarından Marek Hamsik'i sahada daha çok görmeyi istediğini söyleyerek, "Biz onu her zaman sahanın içinde sağlıklı görmek istiyoruz. Özel oyuncular her zaman olmuyor. O da hem dünya futbolu hem bizim için özel bir oyuncu. Umarım sakatlanmadan hep sahada olur. Sahada kalabildiği kadar kalsın" dedi.HAMSİK: BU TÜR MAÇLARI SEVEN BİR OYUNCUYUM

Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement'in kendisine yönelik övgülerine teşekkür eden Slovak oyuncu Marek Hamsik, "35 yaşındayım ve daha önce Napoli formasıyla Avrupa'da birçok önemli maçta yer alma fırsatı buldum. Bu tür maçları seven bir oyuncuyum. Tabi ki kolay olmayacak ama ben kendi fiziksel durumum açısından kendimi atlattım. Takımla beraber olmaktan mutluyum ve yarın önemli bir maça çıkacağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Umarım oyunun karşılığını alırız - Son Dakika

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